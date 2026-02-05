El campeón de la Copa Libertadores que quiere sacar a Santiago Sosa de Racing

Luego de lo que fue la venta de Juan Nardoni a Gremio por 8 millones de dólares, más otros dos millones en variables, en el mundo Racing están muy atentos a lo que pueda pasar con Santiago Sosa. El mediocampista central, que en muchas ocasiones se desempeña como defensor, es uno de los mejores futbolistas que tiene el plantel comandado por Gustavo Costas y lo siguen desde el exterior.

A lo largo del último tiempo, surgió un interés por parte de River. Sin embargo, la Academia rompió todo tipo de relación con los de Núñez tras la ejecución de la cláusula de rescisión de Maximiliano Salas. Pero hay otro campeón de la Copa Libertadores que sigue de cerca al mercedino: Vasco da Gama.

Los brasileños quieren reforzarse para pelear bien arriba, ya que este año tendrán como objetivo principal poder conquistar la Copa Sudamericana y, a pesar de que resta el sorteo que realicen en la sede de CONMEBOL, podría ser uno de los rivales de Racing, que disputará el mismo certamen.

Según pudo saber BOLAVIP, los cariocas tienen en carpeta a Sosa, quien posee una cláusula de rescisión fijada en 12 millones de euros. Pese a ello, todavía no hicieron una oferta formal ni se comunicaron con Diego Milito ni con ningún otro directivo para conocer condiciones. Solamente forma parte de una larga lista de mediocampistas que están siguiendo de cerca.

Santiago Sosa durante un entrenamiento. (Foto: Prensa Racing)

Antes del inicio de este último mercado de pases, Milito declaró intransferible al futbolista de 26 años, quien tiene contrato con los de Avellaneda hasta el 31 de diciembre de 2029. Por lo tanto, solamente saldrá por el monto de la cláusula, pero no tiene la intención de mudarse hacia tierras brasileñas, sino que su deseo es recalar en el fútbol europeo.

Los números de Santiago Sosa en Racing

Además de que ganó dos títulos (Copa Sudamericana 2024 y Recopa Conmebol 2025) con la camiseta de Racing, hasta el momento, fueron 91 los partidos que afrontó Santiago Sosa: anotó cuatro goles y aportó dos asistencias.

