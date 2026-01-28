El traspaso de Santiago Ascacibar de Estudiantes a Boca fue uno de los grandes pases de este mercado. El Ruso pasó al Xeneize luego de ser buscado por River en diciembre de 2025 y generó gran revuelo entre los amantes del fútbol, entre ellos Federico Coria, tenista argentino que está en plena recuperación de una lesión en el codo derecho que lo alejó de las canchas en los últimos meses.

Coria, que se había establecido dentro del top 100 a fines de 2024, actualmente ocupa la posición número 270 en el ranking y, a sus 33 años, busca volver a los primeros planos. Además de entrenarse y buscar su mejor condición física sin dolor, el santafesino se ganó su lugar dentro del mundo de la comunicación.

Durante más de un año mostró la intimidad del circuito y, desde que se lesionó, realiza transmisiones en vivo en las que comenta la actualidad del tenis. Su estilo descontracturado lo llevó a ser invitado a algunos programas de televisión para tocar diversos temas. El pasado lunes, Coria estuvo en TyC Sports y se refirió al traspaso de Ascacibar a Boca.

Ascacibar ya se entrenó en Boca. (Foto: Prensa Boca).

¿Qué dijo Coria sobre la llegada de Ascacibar a Boca?

Federico Coria, confeso hincha de River se refirió al arribo del Ruso Ascacibar al eterno rival: “El fútbol en Argentina te marca el humor y la charlita. Ahora, que Ascacibar se fue a Boca me quiero morir, es un jugadorazo. Decir que salió Di Carlo a anunciar lo de las obras en el Monumental… buen timing”.

“No me pasó desapercibido lo de Ascacibar a Boca, me quiero morir, es un jugadorazo, un crack, es jerarquía pura. Venía flojito el mercado de Boca, pero ahora que metieron un Ascacibar… aparte me jodió el monto, que no fue tanto”, completó Federico Coria en TyC Sports.

Publicidad

Publicidad

ver también Tras ser presentado en Boca, Santiago Ascacibar definió a Estudiantes en 2 palabras en una fría despedida

DATOS CLAVE