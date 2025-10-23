Federico Coria habló sobre su fanatismo por River y reveló la “ayuda” de Gallardo en su carrera

A lo largo de su carrera como tenista profesional, en la que alcanzó el ranking 49° del mundo, el argentino Federico Coria, tal como lo hizo años atrás su hermano Guillermo, siguió de cerca el presente futbolístico de River, club del que es hincha al igual que toda su familia.

En una entrevista con el diario Olé, la ‘Mojarra’, hoy número 196 del ranking de la ATP, habló sobre su fanatismo por el club de Núñez, así como también se refirió al momento en el que conoció al entrenador Marcelo Gallardo y explicó la ayuda que el ‘Muñeco’ tuvo en su carrera profesional.

“Casi me caigo, me tropecé, no me salían las palabras. Solo quería decirle gracias por lo que hizo por River y contarle como me ayudó en aspectos mentales en mi carrera”, inició Coria, sobre el encuentro con el DT, que se dio en los pasillos del Estadio Más Monumental meses atrás.

Siguiendo por la misma línea, explicó la ayuda de Gallardo en su carrera por sus frases motivacionales en diversas conferencias de prensa: “Sus conferencias de prensa eran escuchar una manera de vivir, él hablaba de que la gente se sienta representada”.

Y cerró, al confesar que estos dichos del entrenador los usó en el tenis: “Yo lo apliqué para mi carrera, no tengo fanáticos, mi familia estaba feliz viéndome competir. ´Vamos a lo Gallardo´ decía, me escribía su nombre en la raqueta, así me llegaba su mensaje”.

Su mayor locura por River

Horario incómodo, imposibilidades varias, frío extremo, lejanía absoluta. Nada de eso fue un impedimento para que Fede Coria siga a River. Y lo dejó claro en diálogo con Bolavip, en 2024: “Me acuerdo de estar en Suiza jugando un interclubes y le había dicho al capitán que River jugaba la final de la Libertadores 2015. Por la diferencia de horas, iba a ser a las 2:30 de la mañana y me sacó cagando. Le dije que me iba a despertar y no le gustó nada”.

Y agregó: “Estábamos alojados en su casa, pero nosotros estábamos como en una casita en el patio donde dormíamos. El wifi lo tenía en su casa, entonces tuve que ir con la computadora y estar ahí a la intemperie porque él vivía en la montaña. Me cagaba de frío, pero me acuerdo de gritar los goles en silencio para que nadie se entere de que estaba viendo a River en Suiza a las 3 de la mañana”.

El recuerdo de la final de Madrid

“La final de Madrid la viví ahora como la final del Mundial. En el mismo lugar, solo. Me gusta estar solo porque puedo ser yo. Puedo tirarme al piso, puedo putear, me dejo ser al ciento por ciento. La viví en una habitación solo con un estrés total. Me parecía que éramos más, pero Boca, como toda la vida, tiene una y te clava. Por suerte el equipo nos pudo dar esa alegría inmensa que hasta el día de hoy la seguimos disfrutando”, comentó sobre la final ganada ante Boca en 2018.

