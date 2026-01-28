Tras ser presentado en Boca, Santiago Ascacibar definió a Estudiantes en 2 palabras en una fría despedida

Después de la tan esperada presentación oficial como refuerzo de Boca, Santiago Ascacibar se despidió de la gente de Estudiantes. El Ruso realizó un posteo en su cuenta oficial de Instagram dedicado a los hinchas del Pincha, cerrando un exitoso segundo ciclo desde lo deportivo.

Cerca de la medianoche, el mediocampista definió a su club de origen como una “gran institución” y aseguró que se marchó “con la tranquilidad de haber dejado todo en cada partido, defendiendo esta camiseta con orgullo y dándome el gusto de salir campeón 5 veces“.

El volante jugó su último partido en el equipo de Eduardo Domínguez el pasado viernes, en la igualdad 1 a 1 ante Independiente en Avellaneda. Ahora, todo lo que venga será con la camiseta de Boca, donde buscará imponerse en el ámbito local y en la Copa Libertadores.

Estudiantes también despidió a Ascacibar

Apenas se hizo oficial la incorporación de Ascacibar a Boca, Estudiantes hizo una publicación en sus redes sociales con un emotivo video despidiendo al Ruso. “18 goles, 196 partidos, 5 títulos y un recuerdo para toda la vida… Cruza el amor, yo cruzaré los dedos. Y gracias por venir“, fueron las palabras del León.

Bronca en los hinchas de Estudiantes

Si bien algunos simpatizantes del Pincha entendieron la decisión de Ascacibar, la mayoría de los que se pronunció en las redes sociales se mostraron dolidos por lo sucedido. Además, muchos hicieron hincapié en que las formas no fueron las adecuadas, teniendo en cuenta que el jugador no se despidió adentro de la cancha.

“Un puñal por la espalda”, “te fuiste por la puerta de atrás”, “traicionaste a la gente y al club que te dio todo“, fueron algunos de los comentarios de los fanáticos del club de La Plata.

Boca enfrenta a Estudiantes este miércoles

El Xeneize y el Pincha se verán las caras este domingo en La Plata desde las 22.15 en el marco de la Fecha 2 del Torneo Apertura 2026. Todo indica que los refuerzos no formarán parte de los convocados por Claudio Úbeda tras su primera práctica en el club.

