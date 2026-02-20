Fue campeón del fútbol argentino, jugó en la Premier League y ahora jugará en la Primera B

El ascenso sigue activo en el mercado de pases y esta vez fue Real Pilar quien sumó un refuerzo de lujo. El equipo de la Primera B, tercera categoría del fútbol argentino, oficializó la llegada de Sebastián Blanco, quien llega con el pase en su poder luego de su última experiencia en la segunda división de Estados Unidos.

El mediocampista de 37 años volvió al país para sumarse al club fundado en 2017. Su última experiencia fue en el Miami FC, en donde disputó 29 partidos oficiales, aportando 2 goles y 4 asistencias en 1781 minutos en cancha.

“Sebastián Blanco firmó su contrato junto a César Mansilla, presidente, y Gustavo Fontana, secretario del club, y se convirtió en nuevo jugador de Real Pilar“, anunció la institución en sus redes sociales con fotos del futbolista en sus oficinas.

Blanco fue campeón del Torneo Apertura 2007 con la camiseta de Lanús y también ganó la Supercopa Argentina 2015 con San Lorenzo. A lo largo de su carrera, vistió las camisetas de West Bromwich, Metalist Kharkiv y Portland Timbers.

Real Pilar arrancó la Primera B con el pie derecho

Luego de una temporada donde coqueteó con el ascenso a la Primera Nacional, Real Pilar arrancó el 2026 con el pie derecho. El Monarca logró ganarle 2 a 1 en condición de visitante a San Martín de Burzaco.

Los goles del equipo los anotaron Valentín Mancini y David Achucarro, mientras que Ignacio Serpa descontó para el combinado local.

Los próximos partidos de Real Pilar en la Primera B

San Martín de Burzaco 1 – 2 Real Pilar (Sábado 14/02)

(Sábado 14/02) Real Pilar vs. Sportivo Italiano (Sábado 21/02 – 20:00)

(Sábado 21/02 – 20:00) Atlético Camioneros vs. Real Pilar (Sábado 28/02 – 17:00)

(Sábado 28/02 – 17:00) Real Pilar vs. Deportivo Merlo (Miércoles 04/03 – 20:30)

