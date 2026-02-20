El recorrido de Facundo Roncaglia no se limita a una sola categoría. Fue campeón con Boca, supo lo que es disputar una final de Copa Libertadores, vistió la camiseta de la Selección argentina y construyó una carrera extensa en Europa. Hoy, a los 39 años, abre un capítulo diferente: se convirtió en refuerzo de San Telmo y tendrá su primera experiencia en el Ascenso argentino.

La noticia sorprendió en el cierre del mercado de la Primera Nacional. El Candombero, que busca ser protagonista, sumó al marcador central con un contrato que lo unirá a la institución hasta el 31 de diciembre de 2026. Llegó en condición de jugador libre y ya está bajo las órdenes del cuerpo técnico.

El arribo de Roncaglia al equipo de la Isla Maciel se da tras una salida turbulenta de Sarmiento de Junín. Allí, el defensor supo acumular una buena cantidad de minutos, sin embargo, un cortocircuito con el entrenador Facundo Sava lo marginó del plantel profesional, obligándolo a entrenarse apartado hasta finalizar su vínculo a fines de 2025.

El desafío de demostrar la experiencia

Roncaglia se formó en las inferiores de Boca, donde debutó en 2008 y cosechó títulos locales e internacionales, aunque también pasó momentos de tensión. Especialmente durante su segunda etapa, iniciada en 2022, en la cual perdió la final de la Libertadores ante Fluminense y alternó altibajos en su rendimiento. “Boca es muy grande y si no rendís, viene otro. Hice un balance individual y no fue el mejor de todos“, reconoció tras marcharse del club a fines de 2024.

Facundo Roncaglia durante su segunda etapa en Boca, la cual se extendió de 2022 a 2024 (Getty Images).

Además de sus vivencias en el Xeneize, el currículum del zaguero resulta envidiable. Es que durante varios años se mantuvo en la élite europea defendiendo escudos como los de Fiorentina, Valencia y Celta de Vigo. Ese nivel le permitió ganarse un lugar en la Selección Argentina, formando parte de los planteles que disputaron las Copas América de 2015 y 2016.

Ahora, con casi cuatro décadas sobre la espalda, Roncaglia asume un reto inédito en el siempre duro y friccionado Ascenso argentino, donde tendrá la tarea de asumir la voz de mando y aportar el oficio recolectado en el camino.

Datos clave

Facundo Roncaglia firmó con San Telmo hasta el 31 de diciembre de 2026 .

firmó con hasta el . El defensor de 39 años llega al “Candombero” en condición de jugador libre .

llega al “Candombero” en condición de . Roncaglia llega tras ser marginado en Sarmiento por un conflicto con Facundo Sava.

