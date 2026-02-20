Esteban Fuertes, máximo goleador histórico de Colón de Santa Fe, llegó a River en 2002 como un delantero probado por un amplio recorrido tanto en el fútbol argentino como en el exterior, pues había tenido pasos por Derby County en la Premier League, Lens en Francia y Tenerife en España.

Todo ese bagaje le sirvió para sacar el máximo provecho a un paso por El Millonario que fue breve, pero en el que logró ganarse el cariño de los hinchas con 16 goles y el título conquistado en el Clausura 2003; así como la posibilidad de regresar hace algunos años para ser parte del equipo Senior del club.

El paso del Bichi por Europa fue breve y estuvo marcado por un episodio que generó mucha frustración tanto a él como a su familia, porque fue deportado de Inglaterra cuando solo había disputado ocho partidos de Premier League en Derby County, su primer equipo en el exterior.

“Yo sabía que podía llegar a haber algún problema porque en tan poco tiempo no te pueden hacer un pasaporte italiano, entonces había irregularidades en los papeles. Salí a una pretemporada en Portugal, había viajado con mi esposa porque los equipos viajan con las familias. Cuando volvíamos me dijeron ‘no podés entrar porque tus papeles no están bien y no podés seguir viviendo acá porque estás irregular. Y me tuve que ir”, relató en Líbero Versus sobre aquel indeseado inconveniente.

Bichi Fuertes solo jugó 8 partidos en Premier League y marcó un gol, ante Everton.

Fue en la temporada 1999/2000 y Fuertes solo pudo jugar entre agosto y noviembre del primer año, llegando a marcar un único gol ante Everton antes que Colón volviera a recibirlo después de ser deportado de Inglaterra. Dieciocho partidos después tuvo revancha y firmó con el Lens para jugar en Ligue 1, para luego jugar LaLiga con Tenerife antes de desembarcar en River.

Publicidad

Publicidad

Un gol que le causó dolor

ver también Fue campeón en River, jugó en más de 10 clubes y se retiró para dar clases de música

Ocho años después de su paso por River, en su cuarto ciclo defendiendo la camiseta de Colón de Santa Fe, Esteban Fuertes marcó en el Monumental el tanto de la victoria 1-0 para El Sabalero en el Clausura 2011, año en el que El Millonario terminó sufriendo el descenso a la Primera Nacional.

“Fue uno de los goles que más me dolió en mi vida. Aunque no es que por ese gol River haya terminado como terminó. Tuvo un mal campeonato durante todo el año”, reconoció el ex delantero de 53 años en su paso por Líbero Versus de TyC Sports.

Data clave

Esteban Fuertes anotó 16 goles y ganó el Clausura 2003 durante su paso por River.

anotó y ganó el durante su paso por River. El delantero fue deportado de Inglaterra tras jugar solo ocho partidos en el Derby County .

tras jugar solo ocho partidos en el . En el Clausura 2011, Fuertes marcó el gol del triunfo de Colón sobre River Plate.

Publicidad