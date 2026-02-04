Fueron detenidos los estafadores que se hacían pasar por el presidente de un club de la Liga Profesional: “12 cajas de porcelanato”

Un operativo policial permitió detener a dos hombres que habían sido denunciados por estafar a una empresa de materiales para la construcción haciéndose pasar por Fernando Chiófalo, presidente de Sarmiento de Junín que fue reelecto el año pasado.

La investigación comenzó después que un pedido de los estafadores, que incluía grifería, sanitarios y una importante cantidad de porcelanatos, despertara sospechas en el comerciante, que decidió consultar directamente al dirigente para saber si el club había hecho ese encargo, algo que le fue negado de inmediato.

Fernando Chiófalo, presidente de Sarmiento de Junín por el que se hacían pasar los estafadores. (Foto de Club Atlético Sarmiento).

Radicada la denuncia, la UFI Número 1 de Junín, a cargo de la fiscal Vanina Lisazo, autorizó a la DDI avanzar con las tareas de investigación a través de las cuales la policía interceptó un flete que se dirigía a un domicilio donde iban a descargarse los materiales.

Un hombre de 30 y otro de 33 años fueron descubiertos junto cuando se disponían a bajar los materiales y aunque intentaron darse a la fuga fueron reducidos e identificados. Allí se constató que uno de ellos había recuperado la libertad recientemente y que el otro llevaba tobillera electrónica, encontrándose en régimen de semidetención, teniendo que regresar por las noches a la Unidad Penitenciaria Número 16 de Junín, desde donde se sospecha que realizaba contactos y llamados vinculados al episodio delictivo.

Fotos DDI Junín.

Según se describió, en el allanamiento “la Policía secuestró 12 cajas de porcelanato y dos teléfonos celulares, que serán peritados para determinar si existen otras estafas cometidas bajo la misma modalidad”. Ambos sujetos quedaron imputados del delito de estafa, a disposición de la Justicia.

El comunicado de Sarmiento, hace un año

En febrero del año pasado, el Club Atlético Sarmiento ya había hecho público un comunicado en el que se daba cuenta de “personas inescrupulosas” ajenas a la institución que habían realizado llamados “solicitando materiales de construcción” haciéndose pasar por el presidente Fernando Chiófalo.

