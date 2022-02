A horas de que se juegue la final de la Copa Federal, quedó definido el fixture del próximo campeonato de Primera División femenina, que comenzará el sábado 26 de febrero, tendrá 21 equipos participantes y tendrá un total de 21 fechas, con un equipo que quedará libre en cada una. Y además, después de varios torneos, volverán los descensos: serán tres los equipos que bajarán a la Primera B.

Para este torneo se sumarán los dos equipos ascendidos: el campeón de la categoría Estudiantes de Buenos Aires y Ferro, que perdió la final. En el medio habrá, parate por las fechas FIFA y por la Copa América, por lo que el final del torneo se prevé para octubre, ya que en noviembre se jugará el Mundial masculino en Qatar.

Otra de las novedades es que volverán a jugarse varios clásicos: el de La Plata entre Estudiantes y Gimnasia; Racing e Independiente, Huracán con San Lorenzo y el River-Boca, aunque este último ya se jugó en las semifinales del último Clausura. ¿Cuándo serán? En la 5ta fecha habrá Superclásico. En la 7° será el platense; en la 9na el de Avellaneda y en la 20° el Globo ante el Ciclón.

Resta definir entonces cómo se jugará la fecha, que tendrá televisación de los medios públicos al igual que en el último torneo. Además, los equipos deberán adecuarse al nuevo Reglamento de Licencias impuesto por la AFA.

También volverá la competencia en la Reserva (Sub 19) y se presentarán las Sub 16, luego de la disputa del Sudamericano Sub 17, que será del 1° al 19 de marzo.

FECHA 1



Libre: Comunicaciones

INDEPENDIENTE - EXCURSIONISTAS

GIMNASIA LP – ESTUDIANTES BA

RIVER PLATE - LANÚS

VSC - HURACÁN

SAT – PLATENSE

SAN LORENZO - FERRO

EL PORVENIR - BOCA

UAI - ESTUDIANTES LP –

DEFENSORES DE BELGRANO – RACING CLUB

DEPORTIVO ESPAÑOL – ROSARIO CENTRAL

FECHA 2

Libre: DEPORTIVO ESPAÑOL

ROSARIO CENTRAL – DEFENSORES DE BELGRANO

RACING CLUB – UAI

ESTUDIANTES LP – EL PORVENIR

BOCA – SAN LORENZO

FERRO – SAT

PLATENSE – VSC

HURACÁN – RIVER PLATE

LANÚS – GIMNASIA LP

ESTUDIANTES BA – INDEPENDIENTE

EXCURSIONISTAS - COMUNICACIONES