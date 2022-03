Es delantera. Y además DT. Futbolera. Y pícara. Belén Potassa, que en Argentina pasó por Rosario Central, San Lorenzo, Boca y UAI Urquiza y que ahora juega en el Real Unión de Tenerife Tacuense en la Segunda de España fue una más de los millones de televidentes que tuvo la eliminatoria entre PSG y Real Madrid.

Y también una de las que se agarró la cabeza, como tantos, al ver los errores defensivos del equipo parisino: "Hay errores que hicieron los defensores del PSG que si los hacemos nosotras.... Ahhhhh tenemos que ir a lavar los platos ����♀️", escribió Belén Potassa y explotaron las respuestas.

Hubo muchos, claro, que se sumaron a las críticas por los errores de Donnarumma, Marquinhos y companía en el Bernabeu para que el Merengue le diera vuelta la serie y dejara afuera de la Champions al equipo de los argentinos en una ráfaga de 17 minutos.

Pero también hubo muchos -demasiados- que fueron por el lado de las agresiones, insultos y demás. ¿Cómo se lo tomó Belén? Con el mejor humor...

Y no sólo eso: además aprovechó e hizo una mención publicitaria, el famoso chivo. "Para todos los que me mandaron a lavar los platos no pienso hacerlo! para eso esta el lavavajillas Drean en 18 cuotas sin interés". ¡Reina del marketing!