Guillermo Barros Schelotto tiene su primer refuerzo: llega a Vélez desde Europa un jugador que quisieron Boca y River

Vélez se tomó mucho tiempo para poder cerrar el primero de los fichajes que reforzará el plantel que conduce Guillermo Barros Schelotto para la temporada 2026 y lo hará con un futbolista surgido del club que llegó a ser pretendido tanto por Boca como por River y llevaba más de cinco años en Europa.

Se trata de Lucas Robertone, quien según avanzó en X el periodista Germán García Grova acordó verbalmente su regreso que se dará a través de un préstamo desde Almería, equipo que actualmente milita en la Segunda División del fútbol español, por una temporada, con cargo y opción de compra.

El mediocampista de 28 años, que había sido importante en las últimas dos temporadas de su equipo en LaLiga, perdió continuidad en el presente curso jugando en Segunda y solo participó de tres partidos, el último de ellos ingresando 28 minutos ante Granada el pasado 3 de enero, después de cuatro encuentros en los que ni siquiera había sido parte de la convocatoria.

Esa pérdida de protagonismo en la consideración del entrenador Joan Francesc Ferrer Sicilia fue lo que llevó a Lucas Robertone a hacer mucha fuerza por que pudiera destrabarse su regreso a Vélez, que en los próximos días podría anunciarlo oficialmente como refuerzo.

La salida del mediocampista se había dado en septiembre de 2020 a cambio de 3.2 millones de dólares por el 80 por ciento de su ficha, tras disputar un total de 73 partidos oficiales en Primera División con el club de Liniers, en los que aportó 12 goles.

El mensaje de Robertone tras jugar su último partido con Almería

Si todo se da según lo previsto, Lucas Robertone habrá disputado su último partido con Almería el pasado sábado 3 de enero, después de una larguísima inactividad. Después de dicho encuentro y antes que se diera por hecho su regreso a Vélez, el jugador se había expresado en redes sociales por la oportunidad de volver a tener minutos.

“Eso es el éxito, amor. Pararte y dar pelea”, escribió en su cuenta de Instagram para acompañar algunas fotos del encuentro. También se difundió un video en el que el mediocampista pareció despedirse de los hinchas de Almería, regalándole a uno de ellos su camiseta, probablemente sabiendo ya cuál era su destino.

