Jugó en la Selección Argentina, fue deseo de Boca y por 3 millones podría llegar a Independiente

Independiente se encuentra expectante de lo que ocurrirá con el futuro de Felipe Loyola, quien está en el radar de Santos y hubo un cruce de ofertas, pero aún no se terminó de definir lo que sucederá de cara al próximo año. Mientras tanto, el entrenador Gustavo Quinteros busca refuerzos que puedan cubrir el posible hueco que deje el chileno.

Es muy factible que los directivos del Rojo se desprendan del ex Huachipato, ya que le generaría una gran cantidad de dividendos para afrontar el mercado de pases y así sumar futbolistas de jerarquía para tratar de cortar con la racha de 23 años sin títulos a nivel local.

Uno de los apuntados que tiene Néstor Grindetti, por pedido exclusivo del DT, es Lucas Robertone, quien se encuentra en UD Almería, en el fútbol español, y que en 2024 fue una de las obsesiones que tuvo Fernando Gago para llevar a Boca. Pero como no hubo un acuerdo desde lo contractual, como así tampoco entre clubes, todo se diluyó.

A lo largo de las últimas horas, el periodista Matías Martínez reveló en el programa partidario De La Cuna al Infierno que hubo contactos con el entorno del mediocampista que perdió la titularidad, no sumó minutos en la temporada (hace cuatro partidos que no es convocado) y hace tiempo dejó de ser el capitán. Cabe destacar que está cotizado en 3 millones de euros, según reporta Transfermarkt, el sitio especializado en valores de mercado.

Por el momento, solamente hubo intercambio de información para conocer las condiciones de una posible contratación, pero los directivos del elenco de Avellaneda no enviaron ninguna propuesta hacia España, principalmente porque están a la espera de lo que sucederá con Loyola. Basándose en ello, se conocerán los pasos a seguir.

Lucas Robertone en el fútbol español. (IMAGO)

El paso de Lucas Robertone por la Selección Argentina

Lucas Robertone, que nació en Concordia e hizo las inferiores en Vélez Sarsfield, tuvo la posibilidad de disputar tres partidos con la camiseta de la Selección Argentina. Incluso, anotó un gol y aportó dos asistencias.

Todo fue con el combinado juvenil Sub 23: su debut se produjo el 4 de septiembre de 2019, bajo las órdenes de Fernando Batista, donde ingresó a falta de 20 minutos en la goleada por 5-0 sobre Bolivia. Hubo una serie de amistosos en los que participó, y le tocó afrontar 87 minutos contra Colombia (triunfo por 3-1) y 68 minutos ante México, que terminó igualado en uno.

