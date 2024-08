A raíz de la llegada de Marcos Acuña a River, dentro del mundo Racing se generó un enorme revuelo entre los hinchas. Varios de ellos atacaron al presidente Víctor Blanco por no levantar el teléfono para evitar que se marchara a Núñez, pero muchos también apuntaron contra el propio futbolista. Y quien ahora se expresó fue Gustavo Costas, el entrenador del club de Avellaneda.

Luego de lo que fue la goleada sobre Huachipato, el DT de Racing brindó su habitual conferencia de prensa y fue consultado por la situación que se produjo con el Huevo, quien llegó a dicha institución en julio de 2014 y tres años más tarde emigró hacia Sporting de Lisboa. Incluso, se dio el lujo de ser campeón bajo la conducción de Diego Cocca.

“No me voy a meter en el trabajo. No quiero meterme en estas cosas. Si decidió ir a River, por algo será. Yo no sé si está o no salvado, hay muchas cosas”, expresó Costas, quien no quiso tomar una postura ni como hincha de la Academia, como así tampoco bajo su rol de director técnico. Pero también añadió: “No lo conozco al chico. Además, no es que nació acá. Hablar es al pedo, te voy a decir alguna boludez sino”.

El Narigón no quiso polemizar, porque además no solicitó el arribo del neuquino para su plantel en este mercado de pases. Incluso, el mandamás de la Academia aplaudió la inteligencia y la ingeniería de River para sumar a un jugador de la talla del ex Sevilla: “Hay que ver las virtudes del que lo contrató. Gallardo lo llamó, lo convenció, y seguramente por eso habrá tomado la decisión”, expresó en TyC Sports.

¿Cuándo podría debutar Marcos Acuña en River?

River enfrentará a Talleres el próximo miércoles en el Estadio Monumental por la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores. Se estima que Marcos Acuña dirá presente, pero en un palco ya que no está inscripto en la lista de buena fe del certamen continental. Cabe destacar que, si el Millonario avanza a cuartos de final, se pueden realizar tres modificaciones en la nómina y allí sí ingresaría el campeón del mundo. Todo indica que Acuña podría debutar oficialmente en River el próximo domingo 25 de agosto ante Newell´s, duelo correspondiente a la jornada 12 de la Liga Profesional.