Gustavo Quinteros prepara una sanción para Elías Gómez en Vélez y el jugador contestó públicamente

Elías Gómez protagonizó uno de los mómentos más insólitos del partido entre Vélez y River, luego de gritarle “cagón” a Gustavo Quinteros cuando decidió sacarlo. La imagen del defensor insultando a su propio entrenador tuvo mucha repercusión y ambos actuaron rápidamente para hablar y apagar el fuego.

El primero en referirse al asunto fue el director técnico, que no tuvo reacción en el campo de juego luego del suceso, pero advirtió que lo solucionará puertas adentro: “No lo escuché cuando pasó por eso lo miré pero seguramente en caliente habrá dicho algo. Después lo arreglamos de forma interna“.

“Todos los jugadores que salen y se enojan a mí no me disgusta demasiado, pero si hay una falta de respeto va a haber un castigo deportivo. Eso tenganlo por seguro”, expresó el estratega y agregó: “El respeto es la base de una convivencia en un equipo de fútbol o en la vida, entonces después voy a hablar con él de forma privada”.

La respuesta de Elías Gómez

Casi al instante, el ex-River salió a hablar arrepentido por su accionar: “Nadie quiere salir en un partido tan importante y quería revertir la situación porque sabía que el gol había llegado desde mi lado, me sentí responsable de eso. Me agarró en caliente, ya hablé y pedí disculpas. No soy así, todo quedó más que aclarado“.

Sobre la sanción, expresó: “No me dijo nada, pero nos manejamos así. Sabemos que cuando pasa algo así, hay sanciones y acataré si hay alguna. Los chicos estamos de acuerdo con eso”.

“Tengo que entender que las decisiones las toma él y que seguramente Pablo (Solari) aprovechaba sus espacios y Aarón (Quirós) podía hacerlo bien. Fue un momento de calentura y no va a volver a pasar”, concluyó el marcador de punta. Todo resuelto.

