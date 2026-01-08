Hora por hora, el cronograma de la pretemporada viral de Deportivo Riestra en Pinamar

El Deportivo Riestra se las volvió a ingeniar para dar que hablar en otro verano de pretemporada para el fútbol argentino, en que montó su campamento en Pinamar y dispuso un muy exigente cronograma diario que no tardó en reproducirse en las redes sociales.

El plantel que conduce Gustavo Benítez, quien ya había tenido que vivir como jugador el entrenamiento militarizado del Malevo, estará instalado en la ciudad costera hasta el 10 de enero y ya llevó adelante allí varias jornadas de intenso trabajo que comenzaron de madrugada y continúan al rayo del sol sobre la arena.

Incluso desde sus propias redes sociales se habían encargado de presumir cómo están asimilando los futbolistas tan exigente rutina: “Hoy los muchachos no aguantaron y vomitaron”, se comunicó como resumen del segundo día de trabajos.

Dos días después, Deportivo Riestra hizo público el cronograma de entrenamiento planificado para este jueves 8 de enero, con actividades programadas desde las 3 de la mañana hasta pasadas las 9 de la noche, con un total de cuatro turnos de prácticas: a las 3.15, a las 7.00, a las 10.30 y a las 16.45.

El Malevo llegó a Pinamar el pasado domingo 4 de enero con una nómina de 28 futbolistas y en el transcurso de la semana se anunció la incorporación de Iván López, arquero que será relevo de Nacho Arce y llegó a préstamo procedente de Deportivo Armenio.

¿Cuándo es el debut de Riestra en el Apertura 2026?

El debut del Deportivo Riestra en el Apertura 2026 de la Copa de la Liga está programado para el domingo 25 de enero, cuando le tocará nada menos que visitar a Boca en La Bombonera desde las 18.30. Su primer partido en condición de local lo disputará el jueves 29 de enero desde las 17.00 ante Defensa y Justicia, por la Fecha 2.

