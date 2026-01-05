Boca vs. Deportivo Riestra por la fecha 1 del Torneo Apertura 2026 de la LPF: día y horario

Boca ya tiene fecha para su regreso oficial a las canchas. Tras el inicio de la pretemporada, la Liga Profesional de Fútbol (LPF) oficializó el cronograma para la primera jornada del Torneo Apertura 2026. El Xeneize pondrá primera frente a Deportivo Riestra, el próximo domingo 25 de enero a las 18.30, en La Bombonera, por la primera fecha de la Zona A. Será la primera prueba por los puntos para el ciclo ratificado de Claudio Úbeda, quien buscará comenzar el año con el pie derecho

Si bien la organización del torneo ya fijó el día y el horario, todavía restan oficializaciones clave. Hasta el momento, no se designó la terna arbitral que impartirá justicia en la Bombonera, ni tampoco se confirmó cuál será la señal a cargo de la transmisión del partido. Se espera que estas designaciones se realicen durante la semana previa al cotejo.

Cómo llega Boca al debut

Boca encara este compromiso luego de una intensa pretemporada que comenzó el pasado 2 de enero. Antes del choque con el “Malevo”, el plantel tendrá dos ensayos de fútbol formal para ajustar piezas: el 14 de enero recibirá a Millonarios de Colombia en la Bombonera y, cuatro días más tarde (18/1), viajará a San Nicolás para enfrentar a Nacional de Uruguay.

Úbeda encara este semestre con el gran objetivo de la Copa Libertadores -que inicia en abril- en el horizonte. Sin embargo, la preocupación pasa por el mercado de pases: Boca aún no sumó refuerzos y el plantel cuenta con menos nombres a comparación del que terminó el 2025, debido a salidas como las de Frank Fabra, Cristian Lema e Ignacio Miramón. Por el momento, el colombiano Marino Hinestroza es quien aparece como el nombre más cercano a convertirse en la primera incorporación del año.

Cómo llega Riestra a La Bombonera

Del otro lado, Deportivo Riestra arribará al debut tras realizar su tradicional y exigente pretemporada en las playas de Pinamar. Fiel a su estilo, el equipo del Bajo Flores mantiene sus rutinas físicas de madrugada y buscará revalidar la buena campaña de 2025, que le permitió clasificar a la Copa Sudamericana, dando el golpe en la primera fecha.

ver también Sin refuerzos confirmados, los 13 jugadores que podrían irse de Boca en el mercado de pases esta semana

ver también Fue un deseo de Riquelme y lo quiso Gallardo: el mejor volante que la Big Data recomendó como refuerzo de Boca

El reencuentro tras un 2025 de caminos separados

El duelo en Brandsen 805 tendrá un condimento particular, ya que Boca y Riestra volverán a verse las caras después de más de un año sin cruzarse. Durante todo el calendario 2025, el destino deportivo los mantuvo alejados: no compartieron grupo en los certámenes locales, el cuadro no los cruzó en instancias de playoffs y tampoco se midieron en la Copa Argentina.

Publicidad

Publicidad

Para encontrar el último antecedente —y el único oficial en la historia entre ambas instituciones— hay que remontarse al empate 1-1 registrado en la Liga Profesional 2024, también en la Bombonera.

Datos clave