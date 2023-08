Aunque hubo hinchas que se manifestaron en contra, la llegada de Carlos Tevez como nuevo entrenador de Independiente llevó al club nuevos aires de esperanza y al plantel la seguridad de saber que tiene las espaldas para ser él quien asuma la mayor presión por el difícil momento deportivo del equipo.

Tras una rueda de prensa en la que apuntó a tocar las fibras más íntimas del grupo de futbolistas y de los hinchas, buscando la comunión que fortalezca, el fenómeno Tevez comenzó a hacerse sentir en diversos aspectos mientras el DT prepara el partido ante Vélez que será su estreno.

Uno de los primeros objetivos del Apache es seguir reforzando el plantel y para ello reconoció haberse comunicado ya con Carlos Izquierdoz. También que le llegó todo tipo de ofrecimiento, aunque no es su intención sumar futbolistas por sumar.

“No vamos a salir a lo locos a traer jugadores por traer. En esta situación, de ayer a hoy me ofrecieron 20 jugadores. Si yo quiero tres jugadores que en esta situación se puedan poner la camiseta y jugar, que conozcan el fútbol argentino. Hoy, el único que sé que es así es Cali Izquierdoz”, dijo Tevez en diálogo con ESPN.

Y agregó: “Yo no puedo traer un chico de Paraguay, de Uruguay, que no sé cómo se va a adaptar. Ni poner un chico de Reserva como hacía en Rosario Central. Hoy no puedo. No puedo traer por traer. Cuando hayamos afianzado una idea, veremos”.

Tevez explicó por qué aceptó dirigir a Independiente

En la conferencia de prensa de su presentación oficial, Carlos Tevez explicó los motivos que lo llevaron a aceptar el desafío de dirigir a Independiente. “¿Por qué agarré? Independiente es un grande y a mi me motiva eso. Nunca fui para atrás. Hoy pongo en juego mi carrera como entrenador. Creo en los muchachos y en mi capacidad”, dijo.

¿Cómo le fue a Tevez como DT de Rosario Central?

En su primera experiencia como entrenador, Carlos Tevez cumplió un ciclo de 24 partidos al frente de Rosario Central, de los cuales ganó 6, empató 11 y perdió 7. El porcentaje de puntos que consiguió fue del 40%, y en el mundo Independiente no genera mucha expectativa.