Federico Girotti estuvo en el ojo de la tormenta durante los últimos días a raíz de uan fuerte denuncia pública ni bien se consumó la eliminación de Talleres de Córdoba en la Copa de la Liga Profesional 2024, luego de un 2-2 en cancha de Independiente en la última jornada de la fase regular.

“Nos quisieron acostar y nos acostaron. Todas las boludeces que se vienen hablando, ahí se vieron, nos sacaron la ilusión”, fue una de las tantas frases que desataron la polémica en la definición de los clasificados de la Zona A del torneo.

Sin embargo, el ex River decidió retractarse a los pocos días y lamentó sus dichos a través de un posteo en sus redes sociales. “Pido disculpas a la Asociación del Fútbol Argentino y al Sr. Toviggino por mis dichos post partido. Mis intenciones no fueron ofender. Me dejé llevar por las emociones a flor de piel de una persona que se rompe el lomo trabajando para llevar a su club a lo más alto. Saludos”, dice la publicación.

AFA estudió demandar a Girotti

Según adelantó el medio Doble Amarilla, AFA había tomado la decisión de “demandar a Girotti en la Justicia Penal y en los Tribunales Disciplinarios” tras los dichos que involucraron al secretario ejecutivo de la presidencia AFA, Pablo Toviggino.

“Nos quieren tumbar hace varios meses y hoy lo lograron. Nos sacaron la ilusión en un fútbol que está muy manchado. En la semana salió a hablar Toviggino (dirigente de AFA).¿Quién es Toviggino? Sale a hablar, que nosotros, que Verón. Parece que acá los cabezas de termo tienen ventaja y como les da bronca que estemos bien nos sacan”, fue lo que había dicho el delantero de Talleres.

Ahora, tras las disculpas públicas de Girotti, AFA podría dar marcha atrás con la idea de demandar al futbolista luego de sus declaraciones en Avellaneda. Se sabrá en las próximas horas.