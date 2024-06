Hace tiempo que en el fútbol argentino se está llevando a cabo una especie de ‘guerra fría’ entre aquellos que desean el arribo de las Sociedades Anónimas Deportivas y quienes las desestiman rotundamente. Y uno de los pocos dirigentes que suelen referirse a la posibilidad, es Juan Sebastián Verón, que regresó a la presidencia en Estudiantes de La Plata.

Quien comenzó a promulgar el desembarco de las SAD fue el presidente de la República Argentina, Javier Milei, que principalmente buscó hacerlo por medio de un Decreto de Necesidad y Urgencia, pero no terminó resultando. Y mientras busca aliarse al Kun Agüero, ex futbolista de la Selección Argentina, Manchester City e Independiente que se mostró a favor de las mismas, la Brujita volvió a desatar la polémica.

Ante la consulta de la periodista Sofía Martínez en medio del evento de la Fundación Endeavor Argentina, que a través de una red global de servicios ofrecen acceso a mercados, talento y capital en todo el mundo, el mandamás del Pincha fue muy claro a la hora de referirse a la posibilidad: “Hoy es muy difícil, se tiene que dar la discusión. Pero no la discusión de que las SAD tienen que entrar, sino que hay que explicarlo bien. A mí me pasa de no llegar a entender realmente: ‘¿Qué pasa? ¿Cómo queda el club si se va la empresa?’ Bueno, hay un montón de disparadores que se generan”, comenzó en primera instancia.

Verón, en todo momento, buscó explicar su pensamiento y así dejar en claro que no pretende ‘vender’ a Estudiantes de La Plata, o una situación que se asemeje: “Lo primero porque sos hincha y querés al club, te genera angustia y se dice: ‘Si se van, quebramos’ o ‘Me cambian los colores’ como he escuchado. No es así y tampoco va a ser así en Argentina, eso es lo que hay que entender”, añadió.

“Los clubes no van a ser el Paris Saint-Germain, no van a ser eso. Podemos si trabajar en un sistema mixto o híbrido donde convivan las dos partes y la parte social sea tan importante como la privada, pero la privada te tiene que ayudar a apalancar todo lo otro que vos tenés aparte del fútbol”, exclamó el mundialista en Corea-Japón 2002 y Sudáfrica 2010, que buscó ejemplificar cómo se llevaría a cabo el modelo que le gustaría implementar en el país. Y cerró: “Me parece que es una cuestión la cual hay que hablarla más, explicarla, estarle más encima y no solo dejarlo en un título que solo crea angustia y confusión”.

Juan Sebastián Verón, el presidente de Estudiantes de La Plata. (IMAGO / Uk Sports Pics Ltd)

Pablo Toviggino, a fondo contra Juan Sebastián Verón y Andrés Fassi

Fiel a su estilo polémico, Pablo Toviggino -Tesorero de la AFA- utilizó sus redes sociales para responderles a Juan Sebastián Verón y Andrés Fassi, el presidente de Talleres de Córdoba, y lo hizo de una mano poco apropiada para un dirigente de la AFA: “Jaja, vos -por Verón- y el otro que vive más en México por Argentina -por Fassi- son los mulos de una idea ajena a ustedes!!! No olviden que necesitan LOS VOTOS DE LA ASAMBLEA DE LA AFA!! Ya no hay DNU que nos obligue. Cuando se conozca el proyecto que prepara AFA, quedarán ambos, con el culo al aire!!!”, exclamó a través de X, la red social antiguamente conocida como Twitter.