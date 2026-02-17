Jugó en River, Independiente y San Lorenzo, eligió otra selección para ir a un Mundial y sobrevivió a un tiroteo: “Se me llenaron los pulmones de sangre”

Para la temporada 2001/02, San Lorenzo salió al mercado de pases en búsqueda de darle un salto de calidad al plantel, y uno de los refuerzos que contrató fue Jonathan Santana, un prometedor volante que venía de iniciar su carrera en equipos del ascenso como San Telmo y Almagro.

Siendo parte del plantel que se consagró campeón de la Copa Mercosur 2001, el volante inició su extensa trayectoria en Primera División, en la que no solo pasó por el Ciclón, sino que también jugó en otros dos grandes como River e Independiente. Además, eligió a la Selección de Paraguay por encima de Argentina.

El camino hasta llegar a River

Tras los pasos por San Telmo y Almagro, Santana llegó a San Lorenzo, en donde fue campeón internacional, pero le costó ganarse un lugar en el primer equipo, por lo que decidió emigrar a préstamo a Nueva Chicago con el objetivo de tener mayor rodaje como titular.

Por los buenos rendimientos en el Torito de Mataderos, el futbolista regresó al Ciclón y cambió su situación, ya que se ganó la titularidad y disputó más de 60 partidos en dos temporadas. Por estos buenos rendimientos, llamó la atención de River, que en 2006 decidió ficharlo.

En una mala época para el Millonario, Santana logró destacarse al llegar a marcarle un gol a Boca en un Superclásico y convertir cuatro tantos en la Copa Libertadores de ese año, en la que el equipo comandado por Daniel Passarella quedó eliminado en cuartos de final a manos de Libertad de Paraguay.

Jonathan Santana junto a Marcelo Gallardo en River. (LPM Archivo).

Este buen nivel le permitió durar solamente seis meses en el club de Núñez, ya que fue transferido al Wolfsburgo de Alemania, en donde firmó un contrato por cinco años, aunque en el medio regresó para tener otro paso por San Lorenzo en la temporada 2007/08.

La vez que Santana gambeteó a la muerte

En su etapa como jugador de Nueva Chicago, el mediocampista vivió una mala experiencia debido a que en la mañana del 4 de febrero de 2002 lo balearon en circunstancias no esclarecidas mientras se dirigía a uno de sus primeros entrenamientos en el equipo de Mataderos.

Como consecuencia de esto, debió ser intervenido quirúrgicamente de urgencia, ya que los pulmones “se le estaban llenando de sangre”, tal como lo comentó el protagonista tiempo después. Su estado fue crítico, pero gracias al trabajo de los médicos se pudo salvar y luego de una larga recuperación, regresó a las canchas en julio de ese año.

La elección de Paraguay por encima de Argentina

Durante su carrera, además de llamar la atención de distintos grandes del fútbol argentino, Santana también despertó interés en la Selección de Paraguay, en la que pudo jugar gracias a tener la ciudadanía por parte de su madre, quien nació en aquel país.

Jonathan Santana disputa el balón con Xabi Alonso. (Getty).

Con la Albirroja jugó la Copa América 2007 y fue una pieza importante del plantel que logró la clasificación al Mundial de Sudáfrica 2010. En la cita mundialista fue titular en la derrota por 1 a 0 frente a España en cuartos de final, en lo que fue la mejor participación de su selección en copas mundiales.

Independiente, el tercer grande en el que jugó

Tras sus pasos por River y San Lorenzo, más experiencias en el exterior con Wolfsburgo, Kayserispor de Turquía y Libertad de Paraguay, para la temporada 2012/13 Santana regresó al fútbol argentino para jugar con Independiente, que estaba comprometido con la permanencia.

Jonathan Santana junto a Claudio Morel Rodríguez en su llegada a Independiente. (Independiente).

A pesar de que le convirtió un gol en el clásico a Racing, el futbolista no pudo ayudar al Rojo de Avellaneda, que en condición de local y por los promedios perdió la categoría y tuvo que jugar en la Primera B Nacional por primera vez en su historia. Después de esto, se marchó a Belgrano de Córdoba y siguió su carrera tanto en Argentina como en Paraguay.

La actualidad en Paraguay

Retirado desde 2020, el ex mediocampista sigue ligado de cerca al fútbol, ya que desde 2021 se encuentra trabajando como director deportivo de Sportivo Trinidense, equipo de la Primera División del fútbol paraguayo, que en 2024 se enfrentó a Boca en la Copa Conmebol Sudamericana.

