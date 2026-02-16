Fue campeón en River, jugó en más de 10 clubes y se retiró para dar clases de música

En su segunda etapa como entrenador de River, entre 2001 y 2002, Ramón Díaz logró consagrarse campeón del Torneo Clausura 2002 de la mano de importantes figuras como Ariel Ortega, Andrés D’Alessandro, Esteban Cambiasso, Fernando Cavenaghi y Martín Cardetti.

Dentro de este plantel también se encontraba Juan Pablo Raponi, quien tiene una historia particular, ya que luego de su paso por las divisiones inferiores del club y del primer equipo, pasó por más de 10 clubes, tanto del fútbol nacional como internacional, como la U de Chile, Emelec u Oxford United, donde volvió a coincidir con Ramón Díaz.

Tras 19 años como profesional, en 2019 Raponi dio un giro en su vida, ya que decidió colgar los botines para vivir de las inversiones que hizo a lo largo de su carrera y regresar a su Álvarez natal, donde con su guitarra se dedica a dar lecciones de música a sus alumnos.

El debut en River de la mano de Ramón

“Me vio, me eligió y me ayudó a cumplir el sueño”, le confesó Raponi a Infobae en una entrevista para agradecerle a Ramón Díaz, el entrenador que lo hizo debutar como profesional en julio de 2001, y que lo hizo jugar un Superclásico con victoria 2-1 ante Boca en el Orange Bowl, en el que marcó un gol.

En el Millonario permaneció hasta fines de 2002, en donde fue parte del plantel que se consagró campeón del Torneo Clausura de aquel año. En total, disputó 8 partidos oficiales, en los que no convirtió goles ni aportó asistencias en los 169 minutos que estuvo en cancha.

“Los recuerdos son todos lindos, de disfrute más allá de jugar o no jugar. Era un sueño cumplido, es lo que siempre quise. Y después, obviamente, tenés más relación con uno que con otro, también por una cuestión de edad, pero los recuerdos son siempre los mejores”, recordó.

Su extensa carrera

Luego de su paso por River, Raponi pasó por distintos clubes como Ferro, Emelec, U de Chile, Ponferradina y Oxford United, en el que compartió nuevamente con Ramón Díaz, pero su experiencia no fue la esperada, ya que no pudo adaptarse al fútbol inglés.

“Duró menos de un año. La experiencia tuvo cosas positivas y negativas. No terminé de adaptarme. Allá, el fútbol era de nivel, era mucho más rápido, diferente a lo que yo estaba acostumbrado, pero son experiencias. Hay cosas que salieron bien y otras que no, pero fue una linda experiencia que también me ayudó no solo en lo deportivo sino también en tener la posibilidad de salir a otro país, de no conocer el idioma y enriquecerme desde otro lado”, contó.

Tras jugar en Sol de América de Paraguay en 2016, Raponi regresó a Argentina para jugar sus últimos años, tanto como profesional así como también a nivel amateur. En 2019, colgó los botines en Desamparados de San Juan y volvió a su Álvarez natal para seguir con su otra pasión.

Su actualidad con la música y el fútbol formativo

Nuevamente instalado en su ciudad natal, Raponi divide el tiempo en sus dos pasiones: trabajar con la música y el fútbol formativo, ya que dirige a la categoría 2013 de Unión de Álvarez, así como también da clases con su guitarra en escuelas.

“Nos falta mucho por lograr, pero el impacto humano es enorme. La música puede cambiar a una persona”, explicó sobre su trabajo con la música. Y sumó: “La música no solo enseña arte, enseña disciplina, paciencia, colaboración… valores que también son parte del deporte”.

Cabe destacar que Raponi inició con la música desde los 14 años, pero a los 15 se sumó a las divisiones inferiores de River, por lo que tuvo que dejar esta pasión a un lado. Alejado de la práctica profesional, regresó para trabajar de esto en su ciudad.

En síntesis