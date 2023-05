A mediados del año 2016 y maravillado por sus grandes rendimientos con la camiseta de Banfield, River Plate desembolsó cuatro millones de dólares para hacerse con los servicios de Iván Rossi, un fino mediocampista central que en aquel entonces prometía y mucho.

Sin embargo, lo cierto es que el volante nacido en Castelar, provincia de Buenos Aires, nunca pudo estar a la altura en la entidad del barrio porteño de Núñez. De hecho fue perdiendo terreno de forma progresiva y contundente hasta dejar de ser tenido en cuenta.

Sintetizando, Rossi no marcó goles y aportó una asistencia al cabo de 20 partidos de carácter oficial con el Millonario. Posteriormente pasó por Huracán, Colo Colo, Sambenedettese, Marítimo y Junior de Barranquilla hasta desembarcar en Platense, su actual equipo.

Precisamente, el próximo domingo, bajo la órbita de la decimoséptima fecha de la Liga Profesional de Fútbol de Argentina, Rossi visitará a River en el Estadio Monumental defendiendo la camiseta del Calamar. Y, en diálogo con ‘La Oral Deportiva’, se mostró algo triste por aquella aventura fallida.

“Me hubiese encantado jugar más en River. No se dio pero le estoy agradecido a Marcelo Gallardo. Aunque no me haya hecho jugar mucho, le agradezco por todo lo que me enseñó. En algunas charlas me dijo que era de los mejores cinco que tuvo dirigiendo, pero que no se lo demostraba a la hora de entrenar”, comenzó.

“En la concentración charlaba con Maidana y a veces con Ponzio, pero cuando sos chico hay cosas que no podés captar. Ahora que los ves desde afuera decís ‘qué boludo, cómo no aproveché esas situaciones'”, completo el jugador que actualmente tiene 29 años de edad.