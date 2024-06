Con seis meses de contrato por delante en Independiente, pero habiendo participado de tan solo un partido oficial en lo que va del año, Julio Buffarini manifestó su deseo de regresar a San Lorenzo y generó sorpresa entre los hinchas del club de Boedo, que habían quedado muy dolidos desde su fichaje con Boca y revivieron ese malestar cuando tras un paso por el ascenso español eligió regresar a Talleres ante que al Ciclón.

“A mí me gustaría volver a San Lorenzo. Por todo lo que pase en esos cinco años, siento que se tiene que cerrar mejor de todo lo que pasó. Mi nena más grande cumple 13, se crió en San Lorenzo, siendo hincha. Y mi señora tiene un cariño muy grande por el club. Ellas me cargan y me dicen ‘vos tenés que cerrar ese círculo con San Lorenzo’. Sé que no es fácil, pero hoy solamente pienso en hacer una buena pretemporada e ir viendo cómo se dan las cosa”, dijo en entrevista con Radio ESGOL.

Una situación que los hinchas del Ciclón no perdonan al jugador que fue importante para la obtención de la Libertadores de 2014, también de Liga en 2013 y Supercopa Argentina en 2015, fue que jugando para el Xeneize, en un partido que terminó con victoria 3-0 ante San Lorenzo, hiciera una rabona que consideraron una burla. El propio Buffarini aseguró que fue una de las mayores equivocaciones de su carrera.

“La segunda fecha fui a cancha de San Lorenzo y me dolió la forma en la que me recibieron. Me arrepiento incluso después del partido que ganamos 3-0, que yo tiré la rabona. Es de lo que más me arrepiento en mi carrera“, señaló el jugador.

Muchos hinchas de San Lorenzo no perdonan que Buffarini haya jugado en Boca.

La reacción de los hinchas de San Lorenzo

Los hinchas del Ciclón no tardaron de reaccionar desde las redes sociales al deseo manifiesto de Julio Buffarini de regresar al club. “Hace 3 años que casi no juega al fútbol. Un año en la B de España, un año en Talleres y un año en Independiente. No jugó en ningún lado. San Lorenzo lo fue a buscar en 2022 y prefirió a Talleres porque ofrecía más plata. Nos humilló para congraciarse con Boca. Memoria”, enfatizó uno de ellos.

“¿Seguimos con el temita de Buffarini? Ya cansa. Faltó a su palabra, se fue a jugar a Boca y nos meó con la rabona. Prefirió Talleres antes que San Lorenzo y terminó jugando 22 partidos de 64 en un año. En Independiente, con Tevez, jugó 8 partidos de 34 en 8 meses. Seamos serios”, advirtió otro.

Aunque la mayoría de las reacciones fueron en esa dirección, también hubo quienes se mostraron dispuestos a recibirlo, a perdonar: “Hoy que algunos se escandalizan por mediopelos que pasarán al olvido rápidamente, para dimensionar a Buffarini basta recordar que lo puteó todo un estadio, por amor, porque no te sentís traicionado por alguien que no amás profundamente. Ya sanamos y perdonamos. Es hora de volver”, reflexionó un hincha.

¿Cuál es la situación de Buffarini en Independiente?

Julio Buffarini tiene contrato con Independiente hasta diciembre, pero el firme deseo de tener mayor continuidad de lo que lleva a lo largo de un año en el que apenas participó de un partido. Él mismo reconoció no haber tenido todavía una charla con Vaccari para conocer cuáles son sus intenciones ni para plantearle su necesidad de jugar. Si Mauricio Isla no vuelve, podría tener esa chance como lateral por derecha. De todos modos, el DT pidió salir a reforzar esa posición.