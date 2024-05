A pesar de que no esquiva la respuesta a la hora de ser consultado sobre el equipo por el que fanatiza, Sebastián Vignolo siempre se encuentra rodeado de polémica cuando su contestación es que él es hincha de All Boys.

Por su alto perfil, y sus constantes referencias a diversos clubes en sus programas y transmisiones emitidas por ESPN, el Pollo ha sido vinculado como un seguidor de Boca o de otros equipos como Racing y hasta River. El relator y conductor evita meterse en ese corro y mantiene firme su pasión con el Albo, debido a su cercanía residencial con el club en Floresta.

El pasado fin de semana, quien le consultó acerca de su fanatismo fue ni más ni menos que Mirtha Legrand. Vignolo asistió al programa de la “Chiqui” emitido el pasado sábado 11 de mayo por la noche y tuvo que responder nuevamente a la incómoda pregunta relacionada al club del que es hincha.

Primeramente, Legrand le pidió que relata en vivo un gol de Juanfer Quintero en un Racing – River (la histórica conductora es una reconocida hincha de la Academia). Luego, le consultó al Pollo: “¿Vos, de qué cuadro sos?“. Sin vueltas, respondió: “Yo soy hincha de All Boys“.

Además, dio su explicación sobre su fanatismo por el Albo: “Yo nací en San Francisco, en Córdoba y de chiquito nos vinimos para Buenos Aires con mi mamá. Ella conoció una persona y nos empezamos a vivir enfrente de la cancha de All Boys, ahí en Floresta“, sentenció.

Cerrando el asunto del club porteño, Mirtha contó una anécdota personal con All Boys y tuvo un intercambio con Vignolo: “Una vez yo venía de las Termas de Río Hondo, en Santiago del Estero, y al avión se subieron todos los jugadores de All Boys. Hicieron un lío tremendo cuando me descubieron. Ese día habían ganado“, contó la Chiqui. “La queremos en All Boys, Mirtha. Y más ahí todavía, fue el amuleto, ja“, complementó el Pollo.

La temporada 2024 de All Boys

Luego de un flojo inicio de año, el conjunto de Floresta hoy se encuentra 8° en la Zona A de la Primera Nacional con 20 puntos. En 14 partidos jugados, All Boys lleva anotados 9 goles y le anotaron 7; y lleva 4 triunfos, 8 empates y 2 derrotas. De momento, estando octavos, aparecen en el último puesto que accede al reducido para ascender a primera división.

El video del divertido cruce entre el Pollo Vignolo y Mirtha Legrand