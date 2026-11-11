La Inteligencia Artificial adelantó el resultado de Estudiantes vs. Independiente Rivadavia por la Supercopa Argentina

En el Gigante de Alberdi, el Pincha y la Lepra van por un nuevo título local.

En el Estadio Julio César Villagra, mejor conocido como el Gigante de Alberdi, Estudiantes de La Plata, ganador del Trofeo de Campeones 2025, se enfrenta a Independiente Rivadavia de Mendoza, ganador de la Copa Argentina 2025, para definir al campeón de la Supercopa Argentina 2026.

El Pincha, que tiene el foco puesto en la final de la Copa Libertadores, llega a este encuentro en búsqueda de levantar un nuevo título a nivel nacional y así tener revancha de la Supercopa Internacional, en la que semanas atrás perdió 3 a 1 frente a Rosario Central.

La Lepra, por su parte, se prepara para competir en los playoff del Torneo Clausura y este duelo frente al elenco platense puede permitirle obtener la segunda estrella de su historia, para así empezar a cerrar de la mejor manera un año importante para la institución.

De cara a este encuentro, Bolavip le pidió a Gemini, la Inteligencia Artificial de Google que realice una predicción completa con el resultado del duelo. La misma fue certera, y dio como ganador a Estudiantes por 2 a 1 en los 90 minutos de tiempo reglamentario.

La IA anticipó al ganador de la Supercopa Argentina

Resultado Final Simulado: Estudiantes de La Plata 2 – 1 Independiente Rivadavia (Estudiantes se consagra campeón de la Supercopa Argentina)

El desarrollo en los 90 minutos:

1-0 (Minuto 24) : El Pincha impone condiciones a través de su clásica fortaleza aérea. Tiago Palacios ejecuta un tiro de esquina con rosca cerrada hacia el corazón del área chica, donde Guido Carrillo hace valer su oficio, gana la posición y clava un frentazo implacable contra el palo derecho para romper el cero.

: El Pincha impone condiciones a través de su clásica fortaleza aérea. Tiago Palacios ejecuta un tiro de esquina con rosca cerrada hacia el corazón del área chica, donde Guido Carrillo hace valer su oficio, gana la posición y clava un frentazo implacable contra el palo derecho para romper el cero. 1-1 (Minuto 53): La Lepra mendocina reacciona en el inicio del complemento aprovechando una transición rápida. Tras una conducción de Gonzalo Ríos para quebrar la línea media, la pelota deriva hacia la medialuna para Fabrizio Sartori, quien controla perfilado y saca un derechazo rasante y ajustado que deja sin respuesta a Fernando Muslera.

La Lepra mendocina reacciona en el inicio del complemento aprovechando una transición rápida. Tras una conducción de Gonzalo Ríos para quebrar la línea media, la pelota deriva hacia la medialuna para Fabrizio Sartori, quien controla perfilado y saca un derechazo rasante y ajustado que deja sin respuesta a Fernando Muslera. 2-1 (Minuto 82): Desequilibrio decisivo en el tramo final del partido. Edwuin Cetré explota su potencia individual desbordando por el sector izquierdo, llega a la línea de fondo y mete un centro atrás milimétrico; Tiago Palacios aparece a la carrera desde la segunda línea y conecta un remate de primera al ángulo superior para sentenciar la final y darle un nuevo título al conjunto platense.