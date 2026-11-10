Dominio de Boca y River: los 10 jugadores más valiosos de los Playoffs del Torneo Clausura 2026

Cada vez falta menos para el inicio de los Playoffs del Torneo Clausura 2026 de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol de Argentina. En ese contexto, como consecuencia de la finalización de la fase regular del propio certamen doméstico, quedaron conformados todos y cada uno de los cruces correspondientes a los octavos de final.
Instituto de Córdoba, Boca Juniors, Vélez Sarsfield, Defensa y Justicia, Lanús, Newell’s Old Boys de Rosario, Independiente, Gimnasia de Mendoza, Rosario Central, Argentinos Juniors, Gimnasia y Esgrima La Plata, River Plate, Barracas Central, Belgrano de Córdoba, Independiente Rivadavia de Mendoza y Huracán fueron los sobrevivientes y quienes seguirán luchando.
Bajo esa órbita, el sitio web especializado Transfermarkt publicó el listado con los 10 jugadores más valiosos de los Playoffs del Torneo Clausura. Y hay un dato que no deja de impactar: nueve integrantes de dicho Top Ten forman parte del plantel profesional de Boca o River. La única excepción es Ignacio Ovando, defensor del Canalla.
1- Thiago Almada (River)
Thiago Almada en acción. (Foto: Getty)
Valor de mercado actual: 20 millones de euros.
2- Tomás Aranda (Boca)
Tomás Aranda, joven figura de Boca. (Foto: Getty)
Valor de mercado actual: 12 millones de euros.
3- Santiago Beltrán (River)
Santiago Beltrán, arquero de River Plate. (Foto: Getty)
Valor de mercado actual: 11 millones de euros.
4- Tobías Andrada (River)
Tobías Andrada, jugador de River. (Foto: Prensa River)
Valor de mercado actual: 10 millones de euros.
5- Milton Delgado (Boca)
Milton Delgado, titular en el Xeneize. (Foto: Getty)
Valor de mercado actual: 10 millones de euros.
6- Ignacio Ovando (Rosario Central)
Ovando festejando un gol en Rosario Central. (Foto: Getty)
Valor de mercado actual: 9 millones de euros.
7- Ángel Correa (River)
Ángel Correa celebrando un gol. (Foto: Getty)
Valor de mercado actual: 8 millones de euros.
8- Leonel Flores (Boca)
Flores, una de las perlas de Boca. (Foto: Getty)
Valor de mercado actual: 8 millones de euros.
9- Lucas Beltrán (River)
Beltrán, delantero de River. (Foto: Getty)
Valor de mercado actual: 8 millones de euros.
10- Lautaro Di Lollo (Boca)
Lautaro Di Lollo, defensor de Boca. (Foto: Getty)
Valor de mercado actual: 7 millones de euros.