La Liga Profesional anunció, de manera oficial, los encargados de impartir justicia en la primera ronda de mata-mata del certamen local.

Este martes, en la previa del compromiso de la Selección Argentina ante Costa Rica por la fecha FIFA, la Liga Profesional dio novedades respecto a los partidos de los octavos de final del Torneo Clausura, que comenzarán a disputarse el próximo viernes 20 de noviembre y culminará el miércoles 25 con el partido entre Boca e Independiente Rivadavia.

En concreto, luego de que se confirmaran los horarios de los compromisos en los últimos días, esta tarde de martes se hicieron oficiales los encargados de impartir justicia en los ocho mata-mata del Clausura.

Pablo Dóvalo estará a cargo de River vs. Lanús y Luis Lobo Medina a cargo del compromiso entre el Xeneize y la Lepra mendocina. Leandro Rey Hilfer, Pablo Echavarría, Jorge Baliño, Yael Falcón Pérez, Nicolás Ramírez y Darío Herrera arbitrarán los seis partidos restantes.

Quien no se encuentra entre los designados es Facundo Tello, quien viajará a dirigir un partido en Arabia Saudita, acompañado de Sebastián Martínez Beligoy como 4to árbitro y Silvio Trucco en el VAR.

A continuación, los equipos arbitrales completos de los octavos de final del certamen local.

Horarios y arbitrajes de los octavos del Clausura

Viernes 20 de noviembre

20.00 Vélez (3A) – Belgrano (6B) (TNT Sports)

Árbitro: Yael Falcón Pérez

Árbitro asistente 1: Lucio Méndez

Árbitro asistente 2: Lucas Pardo

Cuarto árbitro: Felipe Viola

VAR: Héctor Paletta

AVAR: Diego Verlotta

Sábado 21 de noviembre

15.00 Defensa y Justicia (4A) – Barracas Central (5B) (ESPN Premium)

Árbitro: Pablo Echavarría

Árbitro asistente 1: Facundo Rodríguez

Árbitro asistente 2: José Castelli

Cuarto árbitro: Ezequiel Billone

VAR: Bryan Ferreyra

AVAR: Gastón Suárez



17.00 Argentinos (2B) – Independiente (7A) (TNT Sports)

Árbitro: Jorge Baliño

Árbitro asistente 1: Pablo González

Árbitro asistente 2: Matías Balmaceda

Cuarto árbitro: Agustín Vegetti

VAR: Fernando Echenique

AVAR: Mauro Ramos Errasti

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Domingo 22 de noviembre

16.00 Rosario Central (1B) – Gimnasia (Mza.) (8A) (ESPN Premium)

Árbitro: Leandro Rey Hilfer

Árbitro asistente 1: Sebastián Raineri

Árbitro asistente 2: Carlos Viglietti

Cuarto árbitro: Leonardo Billanueva

VAR: Germán Delfino

AVAR: Javier Uziga



19.00 River (4A) – Lanús (5B) (TNT Sports)

Árbitro: Pablo Dóvalo

Árbitro asistente 1: Pablo Gualtieri

Árbitro asistente 2: Eric Grunmann

Cuarto árbitro: Pablo Giménez

VAR: Gastón Monsón Brizuela

AVAR: Iván Núñez



22.00 Instituto (1A) – Huracán (8B), en el Estadio Mario Alberto Kempes (ESPN Premium)

Árbitro: Darío Herrera

Árbitro asistente 1: Gabriel Chade

Árbitro asistente 2: Diego Martin

Cuarto árbitro: Lucas Cavallero

VAR: Yamil Possi

AVAR: Walter Ferreyra

Lunes 23 de noviembre

17.00 Gimnasia (3B) – Newell’s (6A) (TNT Sports)

Árbitro: Nicolás Ramírez

Árbitro asistente 1: Miguel Savorani

Árbitro asistente 2: Hugo Páez

Cuarto árbitro: Jorge Broggi

VAR: Sebastián Habib

AVAR: Laura Fortunato

Miércoles 25 de noviembre

21.00 Boca (2A) – Ind. Rivadavia Mza. (7B) (ESPN Premium)

Árbitro: Luis Lobo Medina

Árbitro asistente 1: Juan Pablo Belatti

Árbitro asistente 2: Maximiliano Castelli

Cuarto árbitro: Juan Pafundi

VAR: José Carreras

AVAR: Wenceslao Meneses

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La llave del Clausura

Lado izquierdo de la llave

Instituto (1°A) – Huracán (8°B)

River (4°B) – Lanús (5°A)

Argentinos (2°B) – Independiente (7°A)

Vélez (3°A) – Belgrano (6°B)

Lado derecho de la llave

Rosario Central (1°B) – Gimnasia (M) (8°A)

Defensa (4°A) – Barracas Central (5°B)

Boca (2°A) – Independiente Rivadavia (7°B)

Gimnasia LP (3°B) – Newell’s (6°A)

Cuándo se juegan todas las instancias mata-mata del Clausura

La AFA determinó que los partidos de los octavos de final se disputen el fin de semana del 21 y 22 de noviembre. Sin embargo, como Boca jugará la final de la Copa Sudamericana el sábado 21, por lo que su partido de 8avos lo disputará el miércoles 25/11 en La Bombonera. Así es el cronograma completo.