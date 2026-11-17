Este martes, en la previa del compromiso de la Selección Argentina ante Costa Rica por la fecha FIFA, la Liga Profesional dio novedades respecto a los partidos de los octavos de final del Torneo Clausura, que comenzarán a disputarse el próximo viernes 20 de noviembre y culminará el miércoles 25 con el partido entre Boca e Independiente Rivadavia.
En concreto, luego de que se confirmaran los horarios de los compromisos en los últimos días, esta tarde de martes se hicieron oficiales los encargados de impartir justicia en los ocho mata-mata del Clausura.
Pablo Dóvalo estará a cargo de River vs. Lanús y Luis Lobo Medina a cargo del compromiso entre el Xeneize y la Lepra mendocina. Leandro Rey Hilfer, Pablo Echavarría, Jorge Baliño, Yael Falcón Pérez, Nicolás Ramírez y Darío Herrera arbitrarán los seis partidos restantes.
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Quien no se encuentra entre los designados es Facundo Tello, quien viajará a dirigir un partido en Arabia Saudita, acompañado de Sebastián Martínez Beligoy como 4to árbitro y Silvio Trucco en el VAR.
A continuación, los equipos arbitrales completos de los octavos de final del certamen local.
Horarios y arbitrajes de los octavos del Clausura
Viernes 20 de noviembre
20.00 Vélez (3A) – Belgrano (6B) (TNT Sports)
Árbitro: Yael Falcón Pérez
Árbitro asistente 1: Lucio Méndez
Árbitro asistente 2: Lucas Pardo
Cuarto árbitro: Felipe Viola
VAR: Héctor Paletta
AVAR: Diego Verlotta
Sábado 21 de noviembre
15.00 Defensa y Justicia (4A) – Barracas Central (5B) (ESPN Premium)
Árbitro: Pablo Echavarría
Árbitro asistente 1: Facundo Rodríguez
Árbitro asistente 2: José Castelli
Cuarto árbitro: Ezequiel Billone
VAR: Bryan Ferreyra
AVAR: Gastón Suárez
17.00 Argentinos (2B) – Independiente (7A) (TNT Sports)
Árbitro: Jorge Baliño
Árbitro asistente 1: Pablo González
Árbitro asistente 2: Matías Balmaceda
Cuarto árbitro: Agustín Vegetti
VAR: Fernando Echenique
AVAR: Mauro Ramos Errasti
Domingo 22 de noviembre
16.00 Rosario Central (1B) – Gimnasia (Mza.) (8A) (ESPN Premium)
Árbitro: Leandro Rey Hilfer
Árbitro asistente 1: Sebastián Raineri
Árbitro asistente 2: Carlos Viglietti
Cuarto árbitro: Leonardo Billanueva
VAR: Germán Delfino
AVAR: Javier Uziga
19.00 River (4A) – Lanús (5B) (TNT Sports)
Árbitro: Pablo Dóvalo
Árbitro asistente 1: Pablo Gualtieri
Árbitro asistente 2: Eric Grunmann
Cuarto árbitro: Pablo Giménez
VAR: Gastón Monsón Brizuela
AVAR: Iván Núñez
22.00 Instituto (1A) – Huracán (8B), en el Estadio Mario Alberto Kempes (ESPN Premium)
Árbitro: Darío Herrera
Árbitro asistente 1: Gabriel Chade
Árbitro asistente 2: Diego Martin
Cuarto árbitro: Lucas Cavallero
VAR: Yamil Possi
AVAR: Walter Ferreyra
Lunes 23 de noviembre
17.00 Gimnasia (3B) – Newell’s (6A) (TNT Sports)
Árbitro: Nicolás Ramírez
Árbitro asistente 1: Miguel Savorani
Árbitro asistente 2: Hugo Páez
Cuarto árbitro: Jorge Broggi
VAR: Sebastián Habib
AVAR: Laura Fortunato
Miércoles 25 de noviembre
21.00 Boca (2A) – Ind. Rivadavia Mza. (7B) (ESPN Premium)
Árbitro: Luis Lobo Medina
Árbitro asistente 1: Juan Pablo Belatti
Árbitro asistente 2: Maximiliano Castelli
Cuarto árbitro: Juan Pafundi
VAR: José Carreras
AVAR: Wenceslao Meneses
La llave del Clausura
Lado izquierdo de la llave
Instituto (1°A) – Huracán (8°B)
River (4°B) – Lanús (5°A)
Argentinos (2°B) – Independiente (7°A)
Vélez (3°A) – Belgrano (6°B)
Lado derecho de la llave
Rosario Central (1°B) – Gimnasia (M) (8°A)
Defensa (4°A) – Barracas Central (5°B)
Boca (2°A) – Independiente Rivadavia (7°B)
Gimnasia LP (3°B) – Newell’s (6°A)
Cuándo se juegan todas las instancias mata-mata del Clausura
La AFA determinó que los partidos de los octavos de final se disputen el fin de semana del 21 y 22 de noviembre. Sin embargo, como Boca jugará la final de la Copa Sudamericana el sábado 21, por lo que su partido de 8avos lo disputará el miércoles 25/11 en La Bombonera. Así es el cronograma completo.
- Octavos de final: fin de semana del 21 y 22 de noviembre de 2026 (Boca y su rival, Independiente Rivadavia, el 25/11).
- Cuartos de final: fin de semana del 28 y 29 de noviembre de 2026.
- Semifinales: fin de semana del 5 y 6 de diciembre de 2026.
- Final: sábado 12 de diciembre de 2026 en el Estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata