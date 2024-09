En el día del cierre del mercado de pases del fútbol argentino, una de las novelas del mismo llegó a su fin, ya que San Lorenzo llegó a un acuerdo con Iker Munain, para que el volante español de 31 años firme su contrato con la institución hasta diciembre del 2025 y se convierta en nuevo refuerzo para el equipo de Leandro Romagnoli.

Este fichaje, no solo tuvo trascendencia en Argentina, sino que también fue a nivel global, ya que medios internacionales estuvieron atentos a toda la negociación. Además, desde la FIFA, el ente regulador del fútbol mundial, publicó un posteo en su cuenta oficial de X (ex Twitter), en la que se refirió a la llegada de Muniain al Ciclón.

“A Boedo vengoooo…”, posteó junto al emoji de la bandera de España y dos círculos con los colores de San Lorenzo más una foto de un joven Muniain con la camiseta de la selección de su país natal cuando disputaba un encuentro internacional.

Posteo de la FIFA por la llegada de Munian a San Lorenzo.

Rápidamente los comentarios se llenaron de hinchas del Ciclón de Boedo, que se mostraron muy ilusionados con la llegada del ex futbolista del Athletic de Bilbao, club en el que jugó toda su carrera, y hasta se animaron, en forma de broma, a pedir una plaza para el Mundial de Clubes que se jugará en 2025.

San Lorenzo presentó oficialmente a Iker Muniain

Con un video en donde repasó parte de la historia que une al azulgrana con Isidro Lángara Galarraga, quien hasta ahora había sido el único español que había jugado en la institución, San Lorenzo presentó a Muniain oficialmente. “Vasco, llevo poco tiempo aquí, en Argentina, pero te cuento que me hablaron de ti. Me dijeron que viniste huyendo de la guerra, que dejaste a tu familia, que estabas solo, que no te conocía nadie. Me contaron que al bajar del avión te dijeron: ‘dale que entrás’ y en el debut metiste cuatro goles”, expresó el futbolista en el video que compartieron los sanlorencistas en Twitter.

Luego de esto, publicaron otro video oficializando la llegada del jugador y compartiendo algunos detalles contractuales, para después cerrar con un tuit en el que Muniain está junto a Marcelo Moretti, presidente del Ciclón, firmando su contrato con la institución.

San Lorenzo presentó a Muniain.

Los detalles del contrato de Iker Muniain en San Lorenzo

Iker Muniain firmó contrato hasta diciembre de 2025 con San Lorenzo de Almagro. Pero desde que surgió el interés del Santo por el nacido en Pamplona, ocurrieron algunos inconvenientes de distinta índole. Hubo problemas por el cobro para el jugador. Tal como informó el colaborador de BOLAVIP, Germán García Grova, desde el club no había manera de girar el monto que percibirá el jugador como refuerzo desde Argentina hacia España. Al final, hubo solución.

A este tema económico, le surgieron otros aspectos. La FIFA inhibió a San Lorenzo producto de algunas deudas que se conocieron en los últimos días: Fabricio Formiliano y Cristian Zapata reclamaron por ciertos impagos del club. Al uruguayo le giraron el dinero, mientras que con el colombiano hubo un arreglo y eso permitió que el Ciclón logre levantar las inhibiciones.

Al finalizar todos estos inconvenientes, hubo acuerdo definitivo para Muniain y San Lorenzo mete una de las grandes sorpresas del mercado. Ahora, el jugador deberá ponerse a las órdenes de Leandro Romagnoli. Será el entrenador quien tenga la responsabilidad de encontrarle su lugar en el equipo.