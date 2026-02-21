Es tendencia:
logotipo del encabezado
Fútbol argentino

La respuesta de Pablo Toviggino a un club del Torneo Apertura que se quejó del arbitraje: “Jamás olvidar”

El Tesorero de la AFA salió al cruce tras un reclamo formal contra una polémica que protagonizó Fernando Espinoza.

Por Nahuel De Hoz

Seguí a Bolavip en Google!
Claudio Tapia y Pablo Toviggino, líderes de la Asociación del Fútbol Argentino.
Claudio Tapia y Pablo Toviggino, líderes de la Asociación del Fútbol Argentino.

Un nuevo escándalo en el fútbol argentino. Después de una polémica arbitral en la derrota ante Instituto, Atlético Tucumán emitió un fuerte comunicado en contra de la decisión que lo perjudicó con destino hacia la Asociación del Fútbol Argentino. Como no podía ser de otra manera, el encargado de responder públicamente fue Pablo Toviggino con un contundente y tajante mensaje.

El acontecimiento fue este viernes, cuando Fernando Espinoza sancionó un penal a favor de la Gloria que significó el primer tanto del encuentro. Ni bien ingresó al área, Maximiliano Villa cometió un leve agarrón contra Jhon Córdoba e inmediatamente lo soltó. De hecho, el colombiano continuó la jugada sin reclamar pero el pitazo sorprendió a absolutamente todos en el momento.

Lo cierto es que, en referencia a dicha acción, Atlético Tucumán presentó un reclamo ante la AFA por lo ocurrido horas antes. Para sorpresa de nadie, el hombre de confianza de Claudio Tapia tomó cartas en el asunto. Lejos de hacerlo como Tesorero, Toviggino contestó: “Qué importante comunicado. Recibido por aquí. Jamás olvidar, el que más pide se … primero. Nos vemos pronto!!!”.

Tweet placeholder

En vez de aprovechar su rol como miembro de la Casa Madre, el ladero del Chiqui aumentó la temperatura de la cuestión. “El Presidente de la Institución, el Sr. Mario Leito, seguramente estará presente, en el Próximo Comité Ejecutivo a realizarse el día lunes próximo venidero“, continuó el tuit que posteó el directivo que pisa fuerte en Santiago del Estero desde hace varios años.

No conforme con eso, redobló la apuesta y aceleró mucho más contra el mandatario del Decano que lideró el comunicado y el descargo para quejarse de la decisión arbitral. “Va ser muy interesante escucharlo, sobre todo cuando se trata de una situación tan compleja como una ‘jugada’ de un partido de fútbol“, afirmó Toviggino en un claro mensaje encriptado contra Leito.

Publicidad
Tweet placeholder
Franco Colapinto ilusiona a Alpine al finalizar los tests de Bahréin de la Fórmula 1: “Sé que soy top 2 o top 3”

ver también

Franco Colapinto ilusiona a Alpine al finalizar los tests de Bahréin de la Fórmula 1: “Sé que soy top 2 o top 3”

El comunicado de Atlético Tucumán

“El Club Atlético Tucumán informa a sus socios, simpatizantes y a la opinión pública que, tras analizar detalladamente los registros audiovisuales del partido disputado ayer en la ciudad de Córdoba frente al Club Instituto Atlético Central Córdoba, las imágenes difundidas posteriormente al encuentro y las declaraciones realizadas por nuestros futbolistas, ha resuelto presentar un reclamo formal ante la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

Dicha presentación se efectuará en la reunión prevista para el próximo lunes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y estará dirigida contra el árbitro Fernando Espinoza, en virtud de reiteradas actuaciones arbitrales que, a lo largo del tiempo, han perjudicado de manera sistemática los intereses deportivos de nuestra institución.

Publicidad

Esta decisión ha sido adoptada con el objetivo de salvaguardar nuestro patrimonio deportivo y de contribuir a que situaciones de esta naturaleza no vuelvan a repetirse en el futuro.

La presente acción no pretende poner en duda la capacidad ni el profesionalismo del arbitraje argentino, cuyo prestigio y reconocimiento internacional son ampliamente valorados.

Por el contrario, se considera que la identificación y exposición de comportamientos arbitrales disociantes y nocivos resulta necesaria para preservar la transparencia, la equidad y el prestigio del cuerpo arbitral en su conjunto”.

Publicidad
Tweet placeholder

DATOS CLAVE

  • Atlético Tucumán presentó una queja formal ante la Asociación del Fútbol Argentino por una polémica arbitral.
  • Pablo Toviggino aprovechó su cuenta de X (ex Twitter) y contestó: “Jamás olvidar, el que más pide se … primero“.
  • Además, el Tesorero de la AFA agregó: “Va ser muy interesante escucharlo. Nos vemos pronto!!!”.
Nahuel de Hoz
Nahuel De Hoz

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
Toti Pasman

Riquelme: el 9 que necesitaba Boca era Borja, no Bareiro

ggrova
German García Grova

Mientras busca retener a Julián Alvarez, Atlético de Madrid sondeó a Joaquín Panichelli

Lee también
Mercado de pases de River, HOY y EN VIVO: altas, bajas, rumores y noticias
River Plate

Mercado de pases de River, HOY y EN VIVO: altas, bajas, rumores y noticias

Despertó el Diablo: Independiente goleó a Atlético Tucumán y sumó su segundo triunfo consecutivo
Fútbol Argentino

Despertó el Diablo: Independiente goleó a Atlético Tucumán y sumó su segundo triunfo consecutivo

Leandro Díaz y un tenso momento tras la caída de Atlético Tucumán: se quiso pelear con un plateísta y casi le abren la puerta
Fútbol Argentino

Leandro Díaz y un tenso momento tras la caída de Atlético Tucumán: se quiso pelear con un plateísta y casi le abren la puerta

Darío Benedetto convirtió su primer gol en Barcelona y puso fin a su racha de dos años de sequía
Fútbol Sudamericano

Darío Benedetto convirtió su primer gol en Barcelona y puso fin a su racha de dos años de sequía

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.
Better Collective Logo