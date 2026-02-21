La respuesta de Pablo Toviggino a un club del Torneo Apertura que se quejó del arbitraje: “Jamás olvidar”

Un nuevo escándalo en el fútbol argentino. Después de una polémica arbitral en la derrota ante Instituto, Atlético Tucumán emitió un fuerte comunicado en contra de la decisión que lo perjudicó con destino hacia la Asociación del Fútbol Argentino. Como no podía ser de otra manera, el encargado de responder públicamente fue Pablo Toviggino con un contundente y tajante mensaje.

El acontecimiento fue este viernes, cuando Fernando Espinoza sancionó un penal a favor de la Gloria que significó el primer tanto del encuentro. Ni bien ingresó al área, Maximiliano Villa cometió un leve agarrón contra Jhon Córdoba e inmediatamente lo soltó. De hecho, el colombiano continuó la jugada sin reclamar pero el pitazo sorprendió a absolutamente todos en el momento.

Lo cierto es que, en referencia a dicha acción, Atlético Tucumán presentó un reclamo ante la AFA por lo ocurrido horas antes. Para sorpresa de nadie, el hombre de confianza de Claudio Tapia tomó cartas en el asunto. Lejos de hacerlo como Tesorero, Toviggino contestó: “Qué importante comunicado. Recibido por aquí. Jamás olvidar, el que más pide se … primero. Nos vemos pronto!!!”.

En vez de aprovechar su rol como miembro de la Casa Madre, el ladero del Chiqui aumentó la temperatura de la cuestión. “El Presidente de la Institución, el Sr. Mario Leito, seguramente estará presente, en el Próximo Comité Ejecutivo a realizarse el día lunes próximo venidero“, continuó el tuit que posteó el directivo que pisa fuerte en Santiago del Estero desde hace varios años.

No conforme con eso, redobló la apuesta y aceleró mucho más contra el mandatario del Decano que lideró el comunicado y el descargo para quejarse de la decisión arbitral. “Va ser muy interesante escucharlo, sobre todo cuando se trata de una situación tan compleja como una ‘jugada’ de un partido de fútbol“, afirmó Toviggino en un claro mensaje encriptado contra Leito.

El comunicado de Atlético Tucumán

“El Club Atlético Tucumán informa a sus socios, simpatizantes y a la opinión pública que, tras analizar detalladamente los registros audiovisuales del partido disputado ayer en la ciudad de Córdoba frente al Club Instituto Atlético Central Córdoba, las imágenes difundidas posteriormente al encuentro y las declaraciones realizadas por nuestros futbolistas, ha resuelto presentar un reclamo formal ante la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

Dicha presentación se efectuará en la reunión prevista para el próximo lunes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y estará dirigida contra el árbitro Fernando Espinoza, en virtud de reiteradas actuaciones arbitrales que, a lo largo del tiempo, han perjudicado de manera sistemática los intereses deportivos de nuestra institución.

Esta decisión ha sido adoptada con el objetivo de salvaguardar nuestro patrimonio deportivo y de contribuir a que situaciones de esta naturaleza no vuelvan a repetirse en el futuro.

La presente acción no pretende poner en duda la capacidad ni el profesionalismo del arbitraje argentino, cuyo prestigio y reconocimiento internacional son ampliamente valorados.

Por el contrario, se considera que la identificación y exposición de comportamientos arbitrales disociantes y nocivos resulta necesaria para preservar la transparencia, la equidad y el prestigio del cuerpo arbitral en su conjunto”.

