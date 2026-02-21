Franco Colapinto ilusiona a Alpine al finalizar los tests de Bahréin de la Fórmula 1: “Sé que soy top 2 o top 3”

Cada vez falta menos para el comienzo de la Fórmula 1 2026, es por eso que se empiezan a ultimar detalles y ya finalizaron los test de pretemporada en Bahrein. Con estadísticas más que prometedoras a comparación de lo que fue el lamentable 2025, Franco Colapinto rompió el silencio y realizó una confesión que sorprendió a todos en el ambiente del automovilismo de elite.

En las pruebas antes del inicio de la competencia oficial donde las escuderías aprovechan para realizar distintas maniobras, el piloto argentino terminó 11° y Pierre Gasly quedó 8°. De esta manera, ambos pilotos que defienden a Alpine en la categoría dejaron una buena imagen que permite abandonar los fantasmas que tanto daño hicieron durante la complicada temporada pasada.

Lo cierto es que, en una entrevista exclusiva con ESPN, el corredor bonaerense fue más que contundente en su preparación. “No hay ninguno que entrene al nivel que estuve entrenando últimamente“, advirtió en primera instancia sobre su esfuerzo físico. “Acá sabemos cómo entrena cada uno y sé que soy top 2 o top 3“, sentenció Colapinto sin titubear frente a la cámara y el micrófono.

Franco Colapinto, piloto de Alpine en la Fórmula 1.

Pocos segundos más tarde continuó con su relato. “Es donde hay que hacer la diferencia. Ahí se empiezan a marcar las mejoras“, reveló en cuanto a los resultados que otorga esta intensidad. No conforme con eso, redobló la apuesta y fue por más. “No me canso arriba del auto, puedo dar 150 vueltas y quiero dar 60 más“, aseguró el hombre de Alpine y con pasado en Williams Racing.

En la misma línea que lo mencionado anteriormente, amplió su discurso al respecto. “No me lesioné tampoco, que es muy importante en un atleta. Pude mantener un progreso constante“, reconoció como un punto fundamental en este proceso que lleva a cabo fuera de la pista. “Trabajé mucho mejor en la parte física“, insistió inmediatamente después para reafirmar lo ya dicho antes.

Cabe recordar que la Fórmula 1 comienza oficialmente los próximos 6, 7 y 8 de marzo con el desarrollo de la primera jornada en el Gran Premio de Australia. Con el reconocido Circuito de Melbourne como escenario, las 11 escuderías darán inicio a la temporada 2026 que cuenta con múltiples novedades tanto en el reglamento como en los propios vehículos y en la cantidad de equipos y pilotos.

Cómo y dónde ver la Fórmula 1 en vivo y en directo

Al igual que en 2025, toda la temporada de la Fórmula 1 se podrá ver mediante la pantalla de Disney +, como transmisión oficial a través de la plataforma digital. Además, el reconocido canal Fox Sports tendrá los derechos para una extensa lista de GP durante la temporada 2026.

DATOS CLAVE

