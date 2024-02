Cuando parecía que estaba todo definido y sólo se aguardaba la llegada de Federico Redondo a los Estados Unidos, surgieron algunos inconvenientes que ponen su pase a Inter Miami en total stand-by. Argentinos Juniors sale perjudicado ante la urgencia de transferirlo de alguna manera.

El joven mediocampista tenía pasaje para el pasado martes rumbo a Miami, pero no se subió al avión. En Argentinos le dieron licencia hasta este viernes a fin de resolver los problemas en las negociaciones para su pase a la MLS. Sin embargo, la situación no es sencilla.

El problema no está del lado de Argentinos, tampoco de la representación del propio Federico Redondo. Inter Miami tiene un serio inconveniente con la forma de pago del pase del joven volante debido a las restricciones que impone la MLS para su contratación.

El motivo por el que Inter Miami debe renegociar el pase de Federico Redondo con Argentinos Juniors

Entre las Garzas y el Bicho de La Paternal había un acuerdo total para la compra del pase del futbolista que venía de ser figura en la Selección Argentina Sub 23 en el CONMEBOL Preolímpico. Esto se iba a dar a cambio de 8 millones de dólares por el 70 por ciento que tiene el club argentino (el restante 30 por ciento lo tiene el padre de Federico, Fernando Redondo). Argentinos recibiría una plusvalía del 15 por ciento ante una futura venta.

Sin embargo, el problema apareció con la Major League Soccer. Redondo llegaría a Inter Miami para ocupar la plaza que deja Facundo Farías, inactivo debido a su lesión de ligamentos cruzados, sufrida en el amistoso de pretemporada ante la selección de El Salvador el pasado 19 de enero. Aquí está el problema, ya que el conjunto de la Florida no puede hacer un gasto mayor por el futbolista de Argentinos al que hizo por el ex Colón de Santa Fe.

Cabe recordar que Farías llegó a Inter Miami a cambio de 5.5 millones de dólares más otros dos millones en variables. Esto supera claramente los 8 millones por Redondo. La MLS impide que el gasto garantizado (es decir, el monto fijo de la operación) del nuevo fichaje sea más alto que el jugador al que reemplaza.

Así, el conjunto estadounidense, que tiene como máxima figura a Lionel Messi, debe volver a negociar con Argentinos Juniors. La idea será bajar el monto fijo y que la diferencia económica sea devuelta en variables, es decir en bonus o premios por partidos jugados, goles y asistencias, entre otras.

El problema que enfrenta Argentinos Juniors si no vende a Federico Redondo

Las negociaciones, por ahora, no llegan a buen puerto, ya que renegociar el monto fijo no es del agrado de Argentinos Juniors ni tampoco de Fernando Redondo. Por lo cual, si no hay entendimiento, el ‘Bicho’ entra en un enorme problema.

Tal como te contamos en Bolavip, el padre del jugador ejerció una gran presión para que Argentinos Juniors acepte negociar con Inter Miami. Fernando Redondo amedrentó al Bicho asegurando que, de no hacerlo, haría todo lo posible para que Federico se vaya libre a final de año (su contrato con el club de La Paternal termina en diciembre de 2024).

Por eso, Argentinos se vio en la obligación de aceptar la oferta de 8 millones de dólares brutos de Inter Miami cuando, en un principio, había pedido 10 millones. Ahora, con este nuevo inconveniente y con la presión del padre de Federico Redondo, la situación es cada vez peor para el Bicho.