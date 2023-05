Belgrano es uno de los equipos revelación de esta Liga Profesional sin ningún tipo de dudas. Recientemente ascendido y conservando la mayoría del plantel de la B Nacional en la Primera División, el conjunto cordobés se encuentra sexto en el certamen y ha conseguido grandes resultados como un empate en Avellaneda ante Racing o incluso un triunfazo frente a River en el Mario Alberto Kempes.

Acumulando seis victorias en los últimos siete encuentros disputados, los dirigidos por Guillermo Farré se han convertido en uno de los equipos que menos se desea enfrentar en esta Liga Profesional. Este domingo, el Pirata tendrá que visitar La Bombonera para enfrentar a Boca en un duelo que promete y mucho.

En la previa de lo que es este gran partido que se dará en Brandsen 805, una de las figuras y grandes promesas de Belgrano palpitó el duelo y además, confesó su enorme fanatismo por Juan Román Riquelme. En concreto, hablamos de Bruno Zapelli.

El talentoso 10 del Pirata que ha integrado la Selección Sub 21 de Italia habló con ESPN a horas del partido ante Boca y reveló que idolatra al actual vice xeneize por sus condiciones como futbolista: “Sin dudas que Riquelme es un jugador que me encanta desde chico. Me crie viéndolo, lo admiro mucho por la clase de futbolista que fue“, soltó. Además, Zapelli añadió sobre Román: “Me gusta cómo cuidaba la pelota, cómo le da aire al equipo, las pisadas, la gambeta, la pegada y las asistencias. Es un jugadorazo“.

Por último, el joven de 20 años palpitó lo que será el partido ante Boca en La Bombonera y de cómo se prepara para semejante cotejo: “Sé que nos está viendo mucha gente, gente importante. Intento aislarme del contexto”, cerró.