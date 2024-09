Ser campeón del mundo es una chapa que solo un puñado de futbolistas a lo largo de la historia pudieron vivir. Entre ellos, el legado de Ubaldo Matildo Fillol perdura y así quedará para siempre. El héroe del Mundial 1978 es respetado por su trayectoria en la Selección Argentina y en los clubes a los que representó.

Por sus pergaminos y conquistas, la opinión del surgido de Quilmes e ídolo de River Plate es palabra autorizada. El de San Miguel del Monte se prestó para un divertido ping pong con el youtuber Ezzequiel en dónde jugó a ponderar a colegas por encima de otros.

El exarquero contestó todas las propuestas y evitó en todo momento elegir las dos opciones. Sin embargo, una de las consultas más complicadas llegó cuando le preguntaron sobre quiénes son los tres mejores futbolistas de la historia y Fillol no dudó.

“Diego Armando Maradona, Leo Messi y Mario Alberto Kempes“, respondió el campeón del mundo, optando un podio repleto de compatriotas. “Y si había cuatro, otro argentino más“, retrucó cuando se lo marcaron.

La comparación entre Messi y Maradona

“Son jugadores únicos pero no se los puede comparar porque no compitieron ni vivieron la misma época. Son distintos en muchas cosas pero, gracias a Dios, son reconocidos por el mundo entero. Y eso muestra lo que es Argentina para el fútbol mundial, que aportó a los Di Stéfano, los Kempes, los Maradona, los Messi y tantos otros… Es algo que no consiguió Brasil teniendo cinco títulos del mundo”, explicó el Pato hace apenas unas semanas sobre los dos máximos astros albicelestes.