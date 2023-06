Ricardo Gareca presentó su renuncia como entrenador del primer equipo de Vélez Sarsfield, después de apenas tres meses en el cargo y pese al respaldo dirigencial y de los hinchas. En este repaso, enterate por qué tomó esa decisión el experimentado director técnico.

+ Los 5 motivos por los que renunció Ricardo Gareca en Vélez:

El “Tigre” optó por no continuar al frente del plantel profesional del “Fortín” por las siguientes razones:

Malos resultados: durante su breve estadía, apenas pudo ganar 1 partido de 12 dirigidos (empató 7 y perdió los 4 restantes). Falta de respuesta del plantel: más allá de lo estadístico, los jugadores nunca lograron incorporar su idea de juego ni devolvieron con buenos rendimientos individuales la confianza depositada por el DT. Estado de salud: el malestar físico sufrido tras el último partido ante Belgrano, sumado a que como contó el propio entrenador “tomaba pastillas para poder dormir”, fueron factores claves. Problemas de descenso: el equipo se ubica en la anteúltima posición del torneo, en zona de descenso, y al no encontrarle la vuelta al equipo prefirió que otro busque la manera de sacarlo de ese lugar de la tabla. Falta de respaldo de los referentes: los futbolistas de mayor experiencia del plantel y líderes del vestuario, quedaron en deuda con el director técnico, por haber sido los de rendimiento más bajo durante su ciclo y no haber dado la cara por él.

+ Las explicaciones de Ricardo Gareca en el anuncio de su salida de Vélez:

En conferencia de prensa, el ex estratega de la Selección Peruana y ahora de Vélez Sarsfield manifestó que “entendí que me contrataron para mejorar a Vélez y no lo he conseguido; vi que este era el mejor momento para dar un paso al costado al no darse los resultados y no devolver el gran sacrificio que hizo el club para que estemos acá”.

Además, sostuvo que es el momento más duro de su carrera como entrenador, por su relación tan afectuosa con el club. “Este club me remonta a muchas cosas de mi vida, es especial y no forzaría nada que tenga que ver con resultados; hoy lo mejor es alejarme”, afirmó en compañía del mánager Christian Bassedas y del presidente y vicepresidente de la institución.

+ La conferencia de despedida de Ricardo Gareca de Vélez: