Manuel Lanzini, luego de darle la victoria a Vélez: “River es el más grande”

El autor del único tanto en Liniers no tuvo ninguna duda a la hora de elogiar al club del que surgió y del cual es hincha.

Por Gabriel Casazza

Lanzini pidiéndole perdón a River.
© Diego Haliasz / La Página MillonariaLanzini pidiéndole perdón a River.

Este domingo, bajo la órbita de la sexta fecha del Torneo Apertura 2026 de la Copa de la Liga Profesional de Argentina, Vélez Sarsfield y River Plate se encontraron frente a frente en Liniers y, tal como se esperaba en la previa, terminó teniendo lugar un duelo de alto voltaje. Así las cosas, el triunfo fue para el local.

El Fortín, dirigido por Guillermo Barros Schelotto, empezó bastante mejor que los encabezados tácticamente por Marcelo Gallardo. Así fue como encontraron rápidamente la apertura del marcador, más precisamente a los 5 minutos del primer tiempo, por intermedio de Manuel Lanzini. Sí, una vez más, la inexorable ley del ex.

El volante ofensivo surgido del Millonario aprovechó una mala descarga de Juan Fernando Quintero, pero también una salida en falso de Aníbal Moreno y una floja respuesta de Franco Armani para estampar el 1-0 que posteriormente terminaría siendo definitivo. Un nuevo golpazo para un River que sigue sin levantar cabeza.

Luego, una vez consumado el pitazo final, el internacional con la Selección Argentina y con pasado también en equipos como West Ham United habló ante las cámaras y expresó sus sensaciones. Así fue como Lanzini no solamente se mostró feliz por la victoria del Fortín: además le envió un claro mensaje a la entidad de Núñez.

“La verdad que fue un partido muy difícil porque sabemos que River es el más grande y tiene jugadores bárbaros. Siempre te puede sacar un conejo de la galera, pero, por suerte, los tres puntos quedaron acá y fue una linda victoria”, comenzó exteriorizando Lanzini. Sí, aprovechó la oportunidad para recordar su fanatismo por el club que lo vio nacer.

“Yo no tengo que decirles nada a los hinchas de River. Yo ya lo dije en el partido anterior que jugamos: yo soy hincha de River desde chiquito y me crié ahí, pero ahora me toca defender estos colores, lo voy a hacer al cien por cien, es una gran institución que me toca defender”, completó Lanzini, aclarando que está enfocado en Vélez.

Cabe recordar que Lanzini debutó con la camiseta de River en 2010, volviendo en 2012 luego de una cesión a préstamo en Fluminense y manteniéndose hasta 2014. Más tarde, más precisamente en 2023, regresó al país para darle forma a su tercer ciclo en el Millonario, aunque el mismo se vio caracterizado por las lesiones y los bajos rendimientos.

DATOS CLAVE

  • Vélez venció 1-0 a River Plate en la sexta fecha del Torneo Apertura 2026.
  • Manuel Lanzini marcó el gol decisivo a los 5 minutos tras un error defensivo.
  • El autor del gol debutó en River en 2010 y tuvo tres ciclos en Núñez.
Gabriel Casazza
Gabriel Casazza

