Ley del ex: el gol de Manuel Lanzini en Vélez vs. River por el Torneo Apertura 2026

Desde la previa se sentía como una crónica anunciada. Era candidata a ocurrir, la “ley del ex” sobrevolaba desde temprano en el José Amalfitani, y no tardó en ejecutarse para beneficio de Vélez y desgracia de River. El responsable fue nada menos que Manuel Lanzini, quien necesitó cinco minutos para romper el cero y decretar el 1-0 en el duelo por la sexta fecha del Torneo Apertura.

La jugada nació de los pies del protagonista, cuando construyó una pared con Manuel Pellegrini para dejar mal parado al Millonario y escaparse. Antes de ingresar al área, Lanzini la recibió nuevamente y se encargó de crear una gran jugada: enganchó de afuera hacia adentro y, cuando todo parecía que abriría el pie al segundo palo, sorprendió con un preciso remate al primer palo. La pelota besó el poste y se hundió en el arco de Franco Armani.

A pesar de la explosión en las tribunas, el autor del tanto eligió la sobriedad. Consciente de su pasado y su amor por los colores de River, sin importar su amarga salida en 2025 luego de no ser tenido en cuenta, Lanzini contuvo el festejo: simplemente se quedó estático y juntó sus palmas pidiendo perdón, como si se sintiera responsable por agravar la crisis millonaria.

Las muestras de respeto ya habían comenzado previamente. Antes del pitazo inicial, Lanzini se acercó hasta el banco de suplentes para saludar con un efusivo abrazo a Marcelo Gallardo y todo su cuerpo técnico. La misma línea siguieron Elías Gómez, Emmanuel Mammana y Rodrigo Aliendro, los otros jugadores con pasado en Núñez que actualmente defienden la camiseta de Vélez.

La curiosa mala relación de River con la ley del ex

Si el morbo que trae consigo el gol de Lanzini al club del cual es confeso hincha, alcanza con retroceder algunas fechas atrás para encontrar un insólito dato: por tercera fecha consecutiva, sufrió un gol convertido por un futbolista con pasado en la institución. Sí, increíble, pero real.

La racha comenzó hace dos jornadas con el gol de Tiago Serrano en la dura caída ante Tigre, continuó la semana pasada con el grito de Hernán López Muñoz en La Paternal, y hoy encontró en los pies de Lanzini a su nuevo verdugo. Una estadística que hace todavía más duro el presente del equipo del Muñeco.

