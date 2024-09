El clima en San Lorenzo está raro. Si bien fue protagonista de una de las contrataciones más importantes del fútbol argentino de los últimos años con el arribo de Iker Muniain, no hay tranquilidad en lo que respecta a lo institucional y político. Hace poco llegó una nueva inhibición, la cual ya saldó el Ciclón, pero, así y todo, Marcelo Moretti no se calló nada y liquidó a Matías Lammens, su antecesor en el cargo a quien acusó de operador y dijo que probablemente se le retire el carnet de socio.

¿Quién pagará el contrato de Muniain?

Si bien San Lorenzo no debió desembolsar dinero para pagar el pase de Muniain, ya que llegó libre tras sus largos años en Athletic Bilbao, lógicamente su contrato es elevado. Marcelo Moretti contó cómo se pagará ese contrato, aunque no entró en detalles respecto a quienes son los particulares que aportarán dinero: “Fui claro, se lo dije a los jugadores en la reunión que tuvimos, el contrato que tiene que pagar San Lorenzo es un contrato que puede pagar”.

Además, agregó en Radio La Red: “Hay una empresa que nos está apoyando, que es sponsor del club, y hay dos personas amigas, empresarios, que también van a ayudarnos en forma desinteresada, sin pedir nada a cambio porque querían que el jugador jugara en San Lorenzo. La parte que le corresponde pagar a San Lorenzo es un contrato que puede pagar”.

Iker Muniain junto a Marcelo Moretti. (@morettimarcelo)

La gran ilusión de los hinchas por ver a Muniain

El próximo sábado, San Lorenzo enfrentará a Vélez en condición de local en lo que probablemente sea el debut de Iker Muniain en el fútbol argentino. Moretti reveló algunos detalles: “Hay mucha expectativa, prácticamente se han agotado todas las localidades. Si bien San Lorenzo viene de dos partidos ganados, el equipo en la tabla general no anda bien, siempre llenamos la cancha, pero a que tantos días se agote el canje de populares hacía mucho que no pasaba. Es la mejor incorporación, en cuanto a la expectativa, desde que estoy yo. Desde hace muchos años que San Lorenzo no tiene un refuerzo con estos antecedentes”.

Moretti apuntó contra Lammens

Históricamente, la relación entre Marcelo Moretti y Matías Lammens no fue la mejor y el actual presidente del Ciclón liquidó a su antecesor: “El expresidente Lammens está operando constantemente desde que ganamos las elecciones, siempre fue mi rival político y no se banca que esté haciendo auditorías, que esas auditorías seguramente reflejen resultado que a él no le van a gustar y terminen con la quita del carnet. Se la tiene que bancar, el club que heredamos de su gestión es un desastre. No lo digo yo, lo dice la condena social que tiene que no puede entrar a la cancha”.