En San Lorenzo no se respira paz. Marcelo Moretti fue elegido presidente en diciembre de 2023 y desde entonces ya hubo varios conflictos. El más fuerte con Rubén Darío Insúa, que dejó de ser el entrenador en medio de declaraciones cruzadas. Pero no solamente hubo problemas con el Gallego. En el afán de contarle al hincha del Ciclón el supuesto descalabro económico que recibieron, ahora el cruce es con Marcelo Tinelli, ex presidente y popular conductor de televisión.

La situación tensa con el Cabezón de Bolívar es por dos deudas puntuales contraídas en su gestión, que están avaladas por garantías personales suyas. Por tal motivo, el club le informó a Tinelli que debía hacerse cargo de las mismas. La respuesta del ex presidente llegó vía carta documento y fue para dejar en claro que sus bienes aparecen en segunda instancia, por lo que el club es quien debe hacerse cargo de esas deudas y, en caso de demostrar no poder hacerlo, ahí es cuando aparece su patrimonio.

¿De cuánto es la deuda y con quiénes?

La primera de las deudas ronda los 2 millones de dólares y es con Unión de Santa Fe por la compra de los hermanos Pittón. La segunda es con una financiera de Rosario y sería de 3 millones de dólares. Ese dinero ayudó a la compra los hermanos Ángel y Óscar Romero. Sin dudas que cinco millones de dólares es un número sumamente importante para un club como San Lorenzo que atraviesa serios problemas económicos.

Tinelli recibió a Diego cuando era DT de Gimnasia. (Foto: @SanLorenzo).

Tinelli, una presidencia para el olvido

Si bien durante toda una vida Marcelo Tinelli manifestó públicamente su amor por San Lorenzo y, de diferentes maneras estuvo vinculado al club, recién en 2012 jugó fuerte por primera vez y fue vicepresidente de Matías Lammens durante sus dos mandatos. En 2019 se presentó como candidato a presidente y ganó las elecciones cómodamente, pero en 2021 pidió licencia, la cual fue por un año.

En 2022 renunció a su cargo y el enojo de los hinchas se pudo ver claramente durante todo ese tiempo en el Nuevo Gasómetro. Más allá de los flojos resultados deportivos, al Cabezón se le cuestionó su falta de compromiso y que se haya tomado una licencia tan importante en un momento que el club lo necesitaba.