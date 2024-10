La vida de Martín Rolle fue un completo sube y baja. Tal como sentencia Patricio Rey y Sus Redonditos de Ricota en ‘Motor Psico’ cuando el Indio Solari esboza “de la nada a la gloria me voy”. Su carrera saltó a la fama cuando se puso la camiseta de Olimpo de Bahía Blanca, donde se dio el lujo de convertirle un gol a Boca para el histórico triunfo en La Bombonera por 2-0 (Julio Furch anotó el tanto restante) y allí tuvo la posibilidad de ser de los jugadores más utilizados por los fanáticos de Gran DT. Pero, sorpresivamente, el Aurinegro no fue en donde mejor la pasó, según le contó en exclusiva a BOLAVIP.

“En Argentina se nos recuerda mucho por Olimpo y se relaciona básicamente a lo que vos decías del Gran DT. En su momento estaba en Unión, uno de los equipos con menor presupuesto, y en el Gran DT era barato. Tuve la posibilidad de los años que estuve en Olimpo tener un buen rendimiento, entonces sacaba muchos puntos para el para el juego. Tuve partidos muy buenos contra equipos grandes como con Boca, entonces la gente tiene ese ese recuerdo”, aseguró.

Pero también añadió: “En lo personal, y la gente capaz que no lo sabe porque no se ha visto acá, pero los años que tuve en Grecia, en cuanto a nivel futbolístico, han sido superiores. Fui un jugador mucho más más maduro. Creo que los equipos funcionaban en torno a mí y al ritmo que yo le quería poner a los partidos. Entonces, a nivel personal, el mejor rendimiento lo tuve lo tuve en Grecia, en Asteras Tripolis“.

Si bien a lo largo de sus 39 años tuvo varios pasos por el fútbol nacional, donde lució las camisetas de la CAI de Comodoro Rivadavia, Arsenal, San Lorenzo y los mencionados Unión y Olimpo, tras colgar los botines en Guillermo Brown de Puerto Madryn, el club que lo vio nacer futbolísticamente, allí está desempeñándose como director deportivo. “Estoy como técnico interino porque tuvimos la salida de Cacho Sialle, así que estoy cumpliendo un par de funciones, lo cual esta etapa de jugar al fútbol en la que había vuelto era para hacerlo en la liga local. Básicamente, despuntar un poco el vicio y mantenerme en forma”.

– ¿Qué tareas desarrollás en tu faceta como director deportivo?

-La idea era estar cerca de los chicos, como así también veo qué chicos tienen alguna posibilidad de estar dentro del plantel profesional. Es un grupo muy sano, con chicos que tienen ganas de competir, que se juntan todos los días a entrenar. Por ahí es difícil porque todos tienen sus trabajos, sus obligaciones. Sobre todo, los que ya están de 21 años para arriba, y ya hay una franja de 18 que son los que nosotros queremos ver si tienen la capacidad como para insertarse en el plantel profesional.

-Básicamente es un nexo entre dirigentes, cuerpo técnico en función y jugadores. Me encargo del día a día del club y también soy encargado del fútbol profesional. No tenemos una red de scouting, así que básicamente lo hago yo con el entrenador de turno. Analizamos los partidos, previo y post, logística de los viajes, solucionar cualquier tipo de inconveniente que tengan los jugadores, pero bueno siempre apuntando mi visión futbolística para la toma de decisiones que pueda tener la dirigencia. Hoy a su vez me toca, lamentablemente porque no ha sido un año muy positivo, terminar como entrenador interino.

Martín Rolle defendiendo la camiseta de Guillermo Brown de Puerto Madryn.

– ¿Qué función te gusta más?

-Obviamente que lo más parecido a jugar y la adrenalina, es ser entrenador. Es lo más cercano a ser futbolista. Siempre lo tuve claro, que es lo que más me gusta, pero hoy quizás la vida que quiero no es la del entrenador. También me preparé mucho para la función de director deportivo, entonces como ésta es mi primera experiencia, quiero y espero seguir un par de años más en función.

A la hora de recordar lo que fue su carrera, que también lo tuvo por el fútbol griego e italiano, destacó: “El argentino en cuanto a materia prima, calidad y al nivel que yo jugué acá que fue en Primera División, y tuve la posibilidad de jugar la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana, es un fútbol muy intenso, muy dinámico y en donde se tienen que tomar decisiones muy rápido”. Pero el rosarino no dejó de añorar aquellos torneos en los que eran completamente diferentes a la actualidad, donde ya no hay descensos y el cupo se ampliará a 30 clubes: “Jugué en otro fútbol argentino, en el que eran 20 equipos. Entonces, los mejores jugadores estaban en Primera, y quizás la Primera División, a mi entender, ha bajado el nivel porque hay demasiados equipos. Simplemente por eso. Se ha equiparado para abajo. Pero el gen competitivo que tiene el argentino hace que nuestro fútbol, ya sea en Primera División, Primera Nacional, Federal A, B Metropolitana, en todos los ámbitos o en todas las categorías sea muy competitivo”.

– En Primera Nacional, ¿también se equiparó hacia abajo?

-Sí, tal cual. Lamentablemente, es una cuestión de cantidad que los equipos pueden tener 25 jugadores más los arqueros, por ejemplo. Cuando eran 20 equipos en Primera División estamos hablando de que había 500 jugadores solamente en dicha categoría. Entonces, la plata que se dividía para 20 equipos se tiene que dividir para más, entonces las contrataciones empiezan a ser distintas, se empieza a tener más en cuenta el factor económico que el rendimiento y evidentemente el nivel de contratación va para abajo. Antes, para llegar a Primera División yo tuve que ascender con Olimpo y quedarme ahí porque en Primera División no miraban para abajo. Así hubo grandes goleadores de Primera Nacional que jugaron toda su vida en Primera Nacional porque no tenían lugar en Primera, y hoy cualquier jugador de Primera Nacional que hace un par de goles enseguida va Primera División. Esto sin desmerecer a ningún jugador, pero evidentemente que sí. También que la vocación en la formación de los jugadores cada vez es menor, se contrata muchos entrenadores que empiezan en el área formativa, pero siempre con el anhelo o el deseo de llegar a Primera División, y ahí se pierde el foco de que en infantiles y juveniles se tiene que formar a los futbolistas y no intentar ir por el resultado o el crecimiento personal.

– ¿Cómo se puede solucionar?

– En la situación que hoy estamos con Brown de Madryn nos vendría bien que se anulen los descensos en Primera Nacional como ya pasó en Primera División. Pero si vamos a lo plenamente objetivo, creo que el fútbol argentino tendría que tratar de imitar a las mejores ligas del mundo. Entiendo que bajar de la cantidad que tenemos a 20, como fue en su momento, es muy complicado. Entonces, por ahí lo reestructuramos con 24 equipos y que sean torneos de ida y vuelta, como se juegan en todos los lugares del mundo, tratar de tener el calendario junto con el de Europa para que las ventanas de transferencia también les permitan a los equipos no perder jugadores a mitad de campeonato o a mitad de la Copa Libertadores. Eso es trabajo de los dirigentes, tanto de AFA como de los clubes. Si bien AFA hizo muy bien las cosas a nivel selección, somos la mejor Selección del mundo, hemos logrado muchísimas cosas en los últimos años y tenemos una identidad, creo que es hora de mirar un poquito para la conformación de los torneos. Y si bien está bueno que haya muchos equipos y todo, pero tendríamos que tener un formato que vuelva a elevar la vara de la competencia interna, y lamentablemente para mí es la cantidad de equipos lo que va a hacer eso. Si vos tenés menos equipos, tenés más plata para repartir, entonces las contrataciones van a ser mejores, y tanto en Primera División como en Primera Nacional van a estar los mejores jugadores.

Martín Rolle junto a Federico Vismara disputando el clásico entre Huracán y San Lorenzo. (Foto: IMAGO / Photogamma)

Rolle también se refirió a la realidad económica que viven los clubes del fútbol argentino, aconseja a los jugadores de ahorrar dinero para luego invertirlo y que así no solamente dependan de los ingresos que se puedan generar a través de su actual profesión, principalmente por lo que es la situación del país. Incluso, se permite hablar de la posibilidad de que las Sociedades Anónimas Deportivas desembarquen en los equipos.

“Como jugador me tocó estar en Europa y en Chile con Sociedades Anónimas. He tenido buenas y malas experiencias en los dos formatos. Creo que culturalmente en Argentina los clubes son de los socios, el fútbol es de los jugadores y de los hinchas, es la realidad. Pero creo que también hay una situación económica que complica a los clubes. Entonces no veo mal darles la decisión a los socios para dónde, para qué lado quieren ir. Siempre que las Sociedades Anónimas vengan con el objetivo de cumplir ciertas metas para que los clubes crezcan”, enfatizó.

Pero también destacó: “Las SAD solamente se van a enfocar en el crecimiento del fútbol, pero creo que una parte del crecimiento del fútbol, si es que lo hay, también debería ser para el club y sus socios, porque hay muchos clubes que son muy sociales y tienen un montón de disciplinas. Entonces no perdamos de vista eso, pero siempre digo que para mí la decisión la tienen que tener los hinchas y aceptar o no aceptar un modelo de gestión o algún modelo de SAD para su club”.

