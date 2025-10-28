Mientras en La Bombonera abre un Hard Rock, en el Monumental se inaugurará un nuevo restaurante con un guiño a la historia del club

A nivel deportivo, el año de Boca y River transita momentos definitorios pensando en la clasificación a la Copa Libertadores. Sin embargo, en el plano institucional, la modernización de los estadios que ambos se encuentran desarrollando tomaron una mayor velocidad con obras de alto impacto.

El último movimiento estratégico lo dio el Xeneize al confirmar un acuerdo con la multinacional Hard Rock Café para instalar un restaurante en La Bombonera. Sin embargo, el Monumental no tardó en responder con una nueva obra gastronómica que trae consigo una importante carga simbólica.

Aún sin anuncio oficial, River prepara inaugurar un nuevo restaurante. Según pudo saber Bolavip, el mismo también estará ubicado dentro del Monumental, en este caso sobre Avenida Udaondo, en la zona de la Tribuna Belgrano. El factor diferencial, con un guiño a la historia, estará en su nombre: 1901, una clara referencia al año de fundación del club.

Las obras ya iniciaron en el estadio con la colocación del vidrio exterior del espacio. Además, según información a la que accedió este medio, y tal como reflejan las imágenes del proyecto, la dirigencia millonaria proyecta la inauguración para el próximo mes de diciembre. Aunque, de no surgir imprevistos, desde el club confirmaron que existe la intención de hacerlo antes de lo previsto.

El Monumental comenzó las obras de 1901, su nuevo restaurante (Foto: Leonardo Vaquila).

De esta manera, vale recordar que “1901” no será la única opción gastronómica que ofrecerá el Millonario. Se sumará a Banda, el restaurante ubicado en la Centenario, y a Glorias, situado junto al Museo River.

Los avances de Hard Rock en La Bombonera

Por el lado de Boca, la llegada de Hard Rock, que cuenta con 175 sucursales en todo el mundo, marcará un punto de inflexión en el club, ya que representa una de las obras de mayor envergadura económica en la historia reciente del club. La expectativa de la franquicia es que el restaurante pueda generar una base de ingresos de 100 mil dólares anuales.

El restaurante, que se ubicará a pocos metros del campo de juego, buscará no solo ofrecer un servicio gastronómico, sino también la venta de merchandising oficial. La Asamblea Extraordinaria convocada para este miércoles tendrá la tarea de aprobar el proyecto de forma definitiva, marcando un hito en la estrategia de ingresos no deportivos del Xeneize.

