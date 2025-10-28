Leandro Paredes solo necesitó 4 palabras para rendirse ante Milton Delgado tras su partido ante Barracas Central

Dentro de los tres puntos de oro que Boca consiguió ante Barracas Central, la victoria dejó una certeza que ilusiona al cuerpo técnico de Claudio Úbeda: el destacado rendimiento de la mano de un mediocampo renovado. Es que sumado a la jerarquía de Leandro Paredes, esta vez emergió la figura de Milton Delgado.

El pibe de 20 años, quien regresó del Mundial Sub 20 de Chile con el Balón de Bronce bajo el brazo, volvió a la titularidad con la camiseta Xeneize y demostró que busca volver a ganar terreno en el quipo. Las estadísticas lo demuestran: de los 132 pases que intentó ante el Guapo, falló únicamente dos de ellos, sumado a que fue el jugador con más recuperaciones del partido (11).

De todas formas, los números no serían el mayor respaldo para el volante, sino que vendría de nada menos que el propio capitán. Sí, Paredes, su compañero en la zona media, se rindió ante la actuación del juvenil con una frase contundente. “Que bien jugas chelito“, comentó el campeón del mundo en la publicación que realizó Milton en su cuenta de Instagram celebrando la victoria ante Barracas. Y, como era de esperarse, la respuesta no tardó en viralizarse: sumó más de 5 mil “me gusta” en cuestión de horas.

El comentario de Paredes elogiando a Delgado.

Aunque no fue el único halago de Paredes hacia Delgado. Antes de retirarse del estadio, consultado sobre la influencia de los juveniles (incluido Zeballos) en el partido, respondió con positivo análisis: “Que Zeballos esté en este nivel es espectacular, que nos pueda ayudar, que esté contento, lo mismo el ‘Chelo’ son jugadores muy jóvenes que nos pueden ayudar muchísimo y hoy lo hicieron muy bien“.

La sintonía parece traspasar la cancha. Casualidad o no, en la previa del partido, Delgado reconoció la influencia del campeón del mundo en su crecimiento personal. “A un jugador como Paredes tenés que escuchar, aprender. Te habla, siempre te dice lo mejor para el equipo“, confesó el volante. Pocas horas después, sus oídos escucharon el mayor elogio posible.

La palabra de Úbeda sobre Delgado

Además de los elogios que recibió de Paredes, el rendimiento del volante central también le valió el reconocimiento del DT. “El ‘Chelito’ vino de hacer un mundial excelente, sabíamos que era nuestra primera arma de cambio que teníamos. Lo hizo muy bien, estuvo a la altura del partido, le puso orden. Hizo un GRAN partido“, expresó en conferencia de prensa.

Como consecuencia de la ausencia de Paredes ante Estudiantes de La Plata por alcanzar la quinta amarilla, todo indica que Delgado volverá a ser titular ante el Pincha. El tema es que, debido a la lesión que todavía padece Rodrigo Battaglia, Úbeda deberá definir quién será su acompañante.

