Tras quedar afuera del banco por Copa Argentina, la decisión que tomó River con Santiago Lencina

El nombre de Santiago Lencina estuvo dando vueltas con intensidad en el mundo River durante los últimos días. Es que el joven volante de 20 años no fue incluido por Marcelo Gallardo en el banco de suplentes en la eliminación ante Independiente Rivadavia por Copa Argentina, una decisión llamativa debido al alto rodaje que venía gozando. Sin embargo, en medio de las especulaciones que se generaron alrededor, desde Núñez le dieron un premio al esfuerzo.

Esto se debe a que, en medio de la intención del club por dejar atrás su delicado momento futbolístico, le puso un voto de confianza al pibe: le renovó su contrato hasta 2029, el cual vencía a finales del próximo año y supo generar cierta incertidumbre al respecto. La nueva firma tendrá una cláusula de rescisión de 100 millones de dólares, manteniendo la línea que viene tomando la dirigencia Millonaria durante las últimas renovaciones.

A falta de confirmación oficial desde el club, quien se encargó de confirmar indirectamente el acuerdo fue el propio representante del jugador, Juan Cruz Oller, al reconocer haber aceptado las condiciones impuestas desde River.

“Cuando me llegó el primer bosquejo de contrato, yo hablé con Santiago y le expliqué el sentido de esa cláusula. No es que tenga un sentido literal del número, sino que tiene sentido de blindar un patrimonio institucional“, explicó en AZZ. Y ratificó: “Así que cuando me llegó ese bosquejo era que aceptaba la cláusula porqe ya lo había hablado con él”.

Los números de Lencina en River

Tras firmar su primer contrato como profesional a mediados de 2024 y debutar en agosto de aquel año, el enganche irrumpió con fuerzas en el primer equipo del Millonario en el inicio de la actual temporada. En total, acumula 20 partidos disputados, siendo titular en siete de ellos, y lleva tres goles convertidos.

La mejor versión de Lencina se vio durante el inicio del presente semestre, cuando le convirtió un doblete a Insitituto en Córdoba y ratificó la confianza que le brindó Gallardo. No obstante, la llegada de Juan Fernando Quintero terminó siendo el factor que explica su perdida de protagonismo en el equipo. La titularidad indiscutida del colombiano provocó que, a excepción del caso por Copa Argentina, ocupe un rol de recambio. No obstante, ahora, podrá seguir ganando terreno sabiendo que su estadía en el club se extiende por cuatro años y medio.

