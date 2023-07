La relación entre Javier Milei y el fútbol no es tan extraña como suena. El precandidato a Presidente de la Nación, que competirá en las Elecciones PASO como el máximo referente liberal, también fue jugador durante su adolescencia. El actual diputado ocupaba el arco de Chacarita en inferiores, pero finalmente no llegó a debutar en Primera. No obstante, la historia con la pelota n°5 continuó.

Otra de las curiosidades que relacionan al político con el deporte rey es ni más ni menos que Boca Juniors. Sin embargo, pese a haber confesado que solía alentar por el Xeneize, Milei alegó que el “populismo” lo alejó del club de La Ribera para siempre y en varias oportunidades.

Uno de los ejemplos que relató en el pasado tiene que ver con la contratación de Juan Román Riquelme para vivir su última etapa como jugador de Boca, algo que no le gustó para nada al precandidato. “Estaba claro que no iba a funcionar y efectivamente no funcionó“, dijo en una entrevista para El País.

Luego, el caso más reciente tiene que ver con la final de la CONMEBOL Libertadores 2018 y así lo contó en su último reportaje con el medio español. “En la final de Madrid hinché por Boca. En realidad, no es que hinché. Estaba mirando el partido, pero cuando entró Gago, que fue otro acto de populismo, hinché por River”, reveló sin pudor alguno sobre el cambio que realizó Guillermo Barros Schelotto en el Bernabéu. ¡Insólito!