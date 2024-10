El Gobierno de la Nación que conduce Javier Milei no está muy bien visto por la gran mayoría de los fanáticos del fútbol argentino, principalmente por su obsesión lograr el desembarco de las Sociedades Anónimas Deportivas. Pero de a poco, sigue vinculándose con diferentes ramas del deporte más popular del país. Y en este caso lo hizo por medio de un ex jugador de Independiente que está condenado a prisión por violación.

Durante las últimas horas, diversas fuentes de La Libertad Avanza le confirmaron a El Destape que, además de la presencia de Mauro Schechtel en la lista de la agrupación universitaria, quien aparece es Alexis Zárate, el ex jugador del club de Avellaneda que está condenado desde 2020 a 6 años y medio de prisión por abuso sexual. Pero como si fuese poco, desde el partido que encabeza Milei, también incluyeron a un hombre que cometió un doble homicidio.

Zárate, que está preso en la Unidad Penitenciaria Nº 19 de Saavedra, que es cercana a la ciudad de Bahía Blanca, mientras cumple con su condena se encuentra estudiando la carrera universitaria de Derecho. Y allí fue que conoció a diferentes militantes de La Libertad Avanza para luego sumarse a la lista que organizó la dirigente universitaria Aldana Nungesser.

Uno de los militantes, que le solicitó a la fuente citada que no revelaran su identidad, exclamó que es “prudente esperar las declaraciones de Aldana ya que ella es la responsable de esa parte de la lista que generó el rechazo de todos”. Y añadió: “Nosotros íbamos en otra lista pero se acordó unificarnos en una sola y hoy pasó esto. Es un bochorno”. Como si fuese poco, la víctima del ex Independiente “se mudó a otro país para tratar de reconstruir su vida pero después de todo lo pasó, aún no puede”, aseguró Hermida Leyenda, la abogada que representó a la joven que era la pareja de Martín Benítez, un compañero del ahora ex futbolista. Y en la misma charla con El Destape, indicó que “ella siente que está más presa que él y aunque se fue lejos no pudo rehacer su vida y sigue con algunos tratamientos”.

Alexis Zárate cuando jugaba en Independiente. (IMAGO / Photogamma)

La carrera de Alexis Zárate

El debut de Alexis Zárate en Primera División se produjo con la camiseta de Independiente, el 23 de junio de 2013 en el empate ante Colón de Santa Fe. En el club de Avellaneda hizo las Divisiones Inferiores y se marchó en 2016 para recalar en Temperley, donde solamente estuvo un año.

Recién en 2018 dio el salto hacia Europa para jugar en FK Liepāja, equipo de Letonia, pero solamente estuvo una temporada porque su carrera se vio interrumpida por el juicio oral que inició el 18 de septiembre de 2017. Sin embargo, la prisión se hizo efectiva el 3 de julio de 2020, por lo que desde aquel entonces cumple con la condena de 6 años y medio por abuso sexual.