Nahuel Gallardo, hijo del Muñeco, vuelve a Argentina para sumarse a un nuevo club

El lateral izquierdo quedó libre de Delfín de Ecuador y se perfila para regresar a la Primera Nacional.

Por Marco D'arcangelo

Nahuel Gallardo en su paso por Delfín.
© @nahugallardoNahuel Gallardo en su paso por Delfín.

Luego de una temporada en Delfín de Ecuador, el lateral izquierdo Nahuel Gallardo quedó en libertad de acción y decidió regresar al fútbol argentino tras un año en el exterior, debido a que está cerca de llegar a un acuerdo con San Martín de Tucumán, equipo que milita en la Primera Nacional. 

Según pudo saber Bolavip, el jugador surgido de las divisiones inferiores de River está cerca de llegar a un acuerdo con el Santo tucumano para sumarse de cara a la temporada 2026, en la que lucharán por el ascenso a la Liga Profesional tras 7 temporadas en la Primera Nacional. 

En caso de llegar a un acuerdo, será la primera vez para el futbolista de 27 años en la Segunda División del fútbol argentino, ya que antes vistió las camisetas de River, Colón de Santa Fe, Defensa y Justicia y Sarmiento de Junín, más un paso en el medio por Once Caldas de Colombia. 

El motivo de la búsqueda de Gallardo es que el plantel comandado por Andrés Yllana solamente contaba con Lucas Diarte en esa posición y en la temporada tendrán por lo menos 36 partidos de la fase regular, más la posibilidad de disputar el Reducido. 

A lo largo de la última temporada, Gallardo tuvo bastante acción en Delfín. En total disputó 30 partidos, en los que marcó un solo tanto y aportó tres asistencias. Además, recibió nueve tarjetas amarillas y fue expulsado en cuatro oportunidades en los 2453 minutos que estuvo en cancha. 

Datos claves

  • Nahuel Gallardo está cerca de acordar su incorporación a San Martín de Tucumán para 2026.
  • El lateral de 27 años disputó 30 partidos y marcó un gol en Delfín de Ecuador.
  • El futbolista llegará al equipo de Andrés Yllana tras quedar en libertad de acción.
marco d'arcangelo
Marco D'arcangelo

