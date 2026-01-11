Fue campeón con Boca y ahora jugará en un equipo complicado en los promedios

Si bien el foco de este mercado de pases estuvo en las llegadas de Valentín Carboni a Racing, Aníbal Moreno a River o Marino Hinestroza a Boca, la realidad es que todos los equipos del fútbol argentino hacen movimientos y buscan reforzarse de la mejor manera.
Quien acordó la llegada de un arquero de jerarquía en las últimas horas fue Aldosivi, que cerró a Axel Werner, ex futbolista de Boca y Atlético de Madrid, entre otros. La dirigencia del Tiburón sabe que necesita jerarquía para hacer un buen Torneo Apertura y comenzar a alejarse de la zona baja de los promedios.
Cabe destacar que, sacando a los equipos recién ascendidos -Gimnasia de Mendoza y Estudiantes de Río Cuarto- el último en la tabla de los promedios de Sarmiento y solamente un escalón por encima está Aldosivi. Los marplatenses se salvaron del descenso agónicamente en 2025 y quiere evitar volver a sufrir de esa manera.
Axel Werner es un arquero de 29 años que se formó en Atlético Rafaela, luego lo compró Atlético de Madrid, pero lo cedió a Boca en la temporada 2016/17 y allí fue suplente de Guillermo Sara, aunque -por lesión de su compañero- debió ser titular algunos partidos, entre ellos el Superclásico de diciembre de 2016 que quedó en manos de Boca por 4 a 2 en el Monumental.
Werner estuvo un año en Boca. (Foto: Getty).
Su paso por Boca fue corto, apenas estuvo una temporada en la que solamente atajó dos partidos oficiales -recibió tres goles-, además fue campeón del Campeonato de Primera División 2016/17. Tras su paso por el Xeneize, Werner atajó principalmente en el fútbol español, aunque también tuvo un paso por México y dos en Argentina, el primero en Arsenal y el más reciente en Rosario Central.
Así comienza Aldosivi en la tabla de promedios 2026
|20
|Instituto
|1.192
|21
|Belgrano
|1.178
|22
|Gimnasia
|1.178
|23
|Central Córdoba
|1.151
|24
|Atl. Tucumán
|1.151
|25
|Newell’s
|1.123
|26
|Banfield
|1.041
|27
|Aldosivi
|1.031
|28
|Sarmiento
|0.959
|29
|Gimnasia (M)
|0.000
|30
|Estudiantes RC
|0.000
DATOS CLAVE
- Axel Werner, exarquero de Boca y Atlético de Madrid, es nuevo refuerzo de Aldosivi.
- El arquero de 29 años fue campeón del torneo local con Boca en la temporada 2016/17.
- Aldosivi ocupa el penúltimo lugar de la tabla de promedios, superando únicamente a Sarmiento.