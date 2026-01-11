Es tendencia:
logotipo del encabezado
Fútbol argentino

Fue campeón con Boca y ahora jugará en un equipo complicado en los promedios

Tras dejar Rosario Central, el arquero de 29 años acordó su llegada a un equipo argentino que buscará evitar el descenso.

Por Lautaro Toschi

Seguí a Bolavip en Google!
Axel Werner
© GettyAxel Werner

Si bien el foco de este mercado de pases estuvo en las llegadas de Valentín Carboni a Racing, Aníbal Moreno a River o Marino Hinestroza a Boca, la realidad es que todos los equipos del fútbol argentino hacen movimientos y buscan reforzarse de la mejor manera.

Quien acordó la llegada de un arquero de jerarquía en las últimas horas fue Aldosivi, que cerró a Axel Werner, ex futbolista de Boca y Atlético de Madrid, entre otros. La dirigencia del Tiburón sabe que necesita jerarquía para hacer un buen Torneo Apertura y comenzar a alejarse de la zona baja de los promedios.

Cabe destacar que, sacando a los equipos recién ascendidos -Gimnasia de Mendoza y Estudiantes de Río Cuarto- el último en la tabla de los promedios de Sarmiento y solamente un escalón por encima está Aldosivi. Los marplatenses se salvaron del descenso agónicamente en 2025 y quiere evitar volver a sufrir de esa manera.

Axel Werner es un arquero de 29 años que se formó en Atlético Rafaela, luego lo compró Atlético de Madrid, pero lo cedió a Boca en la temporada 2016/17 y allí fue suplente de Guillermo Sara, aunque -por lesión de su compañero- debió ser titular algunos partidos, entre ellos el Superclásico de diciembre de 2016 que quedó en manos de Boca por 4 a 2 en el Monumental.

Werner estuvo un año en Boca. (Foto: Getty).

Werner estuvo un año en Boca. (Foto: Getty).

Su paso por Boca fue corto, apenas estuvo una temporada en la que solamente atajó dos partidos oficiales -recibió tres goles-, además fue campeón del Campeonato de Primera División 2016/17. Tras su paso por el Xeneize, Werner atajó principalmente en el fútbol español, aunque también tuvo un paso por México y dos en Argentina, el primero en Arsenal y el más reciente en Rosario Central.

Publicidad

Así comienza Aldosivi en la tabla de promedios 2026

La llamativa posición de Maher Carrizo mientras River negocia con Vélez su fichaje

ver también

La llamativa posición de Maher Carrizo mientras River negocia con Vélez su fichaje

20Instituto1.192
21Belgrano1.178
22Gimnasia1.178
23Central Córdoba1.151
24Atl. Tucumán1.151
25Newell’s1.123
26Banfield1.041
27Aldosivi1.031
28Sarmiento0.959
29Gimnasia (M)0.000
30Estudiantes RC0.000

DATOS CLAVE

  • Axel Werner, exarquero de Boca y Atlético de Madrid, es nuevo refuerzo de Aldosivi.
  • El arquero de 29 años fue campeón del torneo local con Boca en la temporada 2016/17.
  • Aldosivi ocupa el penúltimo lugar de la tabla de promedios, superando únicamente a Sarmiento.
lautaro toschi
Lautaro Toschi

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
ggrova
german garcía grova

Deportivo Alavés envió oferta formal por el pase de Kevin Zenón: todos los detalles

jpasman
toti pasman

Gracias Aptra: los Premios Toti 2025 a los mejores del año, con Mastantuono, Cavani y Borja consagrados

Lee también
Pasó por Boca y Atlético de Madrid, fue campeón con la Selección Argentina y ahora sería refuerzo de Estudiantes de Río Cuarto
Fútbol Argentino

Pasó por Boca y Atlético de Madrid, fue campeón con la Selección Argentina y ahora sería refuerzo de Estudiantes de Río Cuarto

Atajó en Boca y vuelve al fútbol argentino desde Europa
Futbolargentino

Atajó en Boca y vuelve al fútbol argentino desde Europa

Mercado de pases de River, HOY y EN VIVO: altas, bajas, rumores y noticias
River Plate

Mercado de pases de River, HOY y EN VIVO: altas, bajas, rumores y noticias

Piden fin de ciclo para la figura de uno de los rivales de Argentina en el Mundial 2026
Selección Argentina

Piden fin de ciclo para la figura de uno de los rivales de Argentina en el Mundial 2026

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.
Better Collective Logo