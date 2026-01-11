Fue campeón con Boca y ahora jugará en un equipo complicado en los promedios

Si bien el foco de este mercado de pases estuvo en las llegadas de Valentín Carboni a Racing, Aníbal Moreno a River o Marino Hinestroza a Boca, la realidad es que todos los equipos del fútbol argentino hacen movimientos y buscan reforzarse de la mejor manera.

Quien acordó la llegada de un arquero de jerarquía en las últimas horas fue Aldosivi, que cerró a Axel Werner, ex futbolista de Boca y Atlético de Madrid, entre otros. La dirigencia del Tiburón sabe que necesita jerarquía para hacer un buen Torneo Apertura y comenzar a alejarse de la zona baja de los promedios.

Cabe destacar que, sacando a los equipos recién ascendidos -Gimnasia de Mendoza y Estudiantes de Río Cuarto- el último en la tabla de los promedios de Sarmiento y solamente un escalón por encima está Aldosivi. Los marplatenses se salvaron del descenso agónicamente en 2025 y quiere evitar volver a sufrir de esa manera.

Axel Werner es un arquero de 29 años que se formó en Atlético Rafaela, luego lo compró Atlético de Madrid, pero lo cedió a Boca en la temporada 2016/17 y allí fue suplente de Guillermo Sara, aunque -por lesión de su compañero- debió ser titular algunos partidos, entre ellos el Superclásico de diciembre de 2016 que quedó en manos de Boca por 4 a 2 en el Monumental.

Werner estuvo un año en Boca. (Foto: Getty).

Su paso por Boca fue corto, apenas estuvo una temporada en la que solamente atajó dos partidos oficiales -recibió tres goles-, además fue campeón del Campeonato de Primera División 2016/17. Tras su paso por el Xeneize, Werner atajó principalmente en el fútbol español, aunque también tuvo un paso por México y dos en Argentina, el primero en Arsenal y el más reciente en Rosario Central.

Así comienza Aldosivi en la tabla de promedios 2026

20 Instituto 1.192 21 Belgrano 1.178 22 Gimnasia 1.178 23 Central Córdoba 1.151 24 Atl. Tucumán 1.151 25 Newell’s 1.123 26 Banfield 1.041 27 Aldosivi 1.031 28 Sarmiento 0.959 29 Gimnasia (M) 0.000 30 Estudiantes RC 0.000

