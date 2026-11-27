En las oficinas del Estadio Monumental, Stefano Di Carlo, presidente del Millonario, dialogó con Kristian Bereit para conocer la situación del lateral izquierdo de Olympique de Lyon.

En la previa del encuentro ante Instituto por los cuartos de final del Torneo Clausura, el presidente de River, Stefano Di Carlo, se reunió en las oficinas del Monumental con Kristian Bereit, quien entre otros nombres, representa al lateral izquierdo de la Selección Argentina, Nicolás Tagliafico.

En esta reunión, se puso un abanico encima de la mesa con distintos futbolistas que están bajo el ala de Bereit y dentro del mismo, el que sobresalió fue el del defensor de 34 años, que se desempeña en Olympique de Lyon de Francia desde mediados de 2022.

La historia de Kristian Bereit.

Cabe destacar que Tagliafico tiene contrato vigente con el elenco francés hasta el 30 de junio de 2027, por lo que sí River decide avanzar, podría sacarlo sin pagar una cifra alta, o bien esperar para incorporarlo a partir de la segunda mitad del año, ya en condición de jugador libre.

A lo largo de esta temporada, el lateral izquierdo de la Selección Argentina no estuvo presente en los primeros partidos del equipo a causa de una lesión, por lo que perdió terreno en la consideración del entrenador Carlos Vicens, a tal punto que solamente jugó ocho encuentros.

Los números de Nicolás Tagliafico en Lyon

Desde su llegada al elenco francés, el lateral izquierdo de 34 años disputó un total de 140 partidos, en los que marcó 9 goles y aportó 13 asistencias. Además, recibió 33 tarjetas amarillas y fue expulsado en cuatro oportunidades en 10829 minutos en cancha.

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