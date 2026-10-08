Tagliafico reveló que casi queda afuera del Mundial 2026: “Uno a veces no se da cuenta”

El lateral izquierdo dio detalles de su lesión a días del comienzo de la Copa del Mundo que se disputó este año.

En los días previos a la Copa del Mundo, Nicolás Tagliafico encendió todo tipo de alarmas en la Selección Argentina. Cuando el plantel ya se encontraba en Estados Unidos para disputar aquel Mundial 2026, el lateral izquierdo sufrió una lesión muscular de grado I en el sóleo de la pierna izquierda, por lo que se perdió los primeros dos compromisos del certamen internacional.

Lo que no se conocía, hasta el día de la fecha, es que el oriundo de Rafael Calzada estuvo cerca que quedarse sin Mundial por esta lesión, ya que parecía más grave de lo que Lionel Scaloni esperaba en la previa del torneo.

Cabe destacar que el DT de la Selección se caracterizó, en la previa de los dos Mundiales que dirigió, por no temblarle el pulso a la hora de bajar un futbolista por lesión. En Qatar 2022 pasó con Joaquín Correa y Nicolás González, y en 2026 con Leonardo Balerdi.

Este miércoles, Nicolás Tagliafico habló en Clank!, canal de YouTube de Juan Pablo Vasrky, y reveló un secreto que se guardó puertas adentro de la Selección durante el Mundial: “Estuve a nada de quedar afuera. Uno a veces no se da cuenta, va partido a partido y normaliza sentirse parte, pero estuve a punto de no jugarlo“.

En sintonía, comentó: “Tuve la mala suerte de lesionarme poco antes de empezar el Mundial y estuvimos trabajando con toda la gente del cuerpo médico y técnico, dando lo mejor de mí, para llegar al Mundial, pero estuve a punto de quedar afuera“.

Por último, Tagliafico contó cómo fue que finalmente se quedó y participó de la Copa del Mundo: “Recuerdo uno de los últimos entrenamientos en el que me tuve que exigir al máximo para ver si podía estar o no y terminé muy, muy cansado. El entrenador vino y me preguntó ‘¿cómo te sentís’?. Le dije ‘bien, ¿nos quedamos?’. Y me respondió que ‘sí, vamos para adelante’. Jugué un Mundial antes del Mundial“.

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El análisis de Tagliafico sobre el fútbol argentino

El defensor de la Selección -con pasado en Banfield e Independiente- no cerró la puerta a un posible regreso, pero asegura haber perdido el gusto por la Liga Profesional.

“¿Ver el fútbol argentino? Muy poco. Primero por los horarios, en Europa es muy difícil. Pero empecé a perder ese amor por el fútbol argentino. No sé si es porque siento que empezó a bajar un poco más la calidad; no sé si es porque crecí con el Apertura, Clausura y 20 equipos“, manifestó en primera instancia Tagliafico.

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“Hoy es como que uno no se va dando cuenta de las cosas. Grupo A, Grupo B, cómo se conectan… Empezás a perder un poquito de ese amor”, completó el defensor

Además, ante la pregunta de una posible vuelta al fútbol argentino, Nicolás Tagliafico contestó: “Dejo la puerta abierta, pero va a depender de mucho de los proyectos que haya acá en Argentina, qué club y cómo funcione todo“.

En síntesis

Nicolás Tagliafico estuvo a punto de perderse el Mundial 2026.

Una lesión en el soleo de la pierna izquierda lo dejó complicado en el inicio del certamen.

“Jugué un Mundial antes del Mundial”, exclamó el lateral.