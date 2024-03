No es De Paul: el jugador de Europa que quiere regresar a Racing

A lo largo de las últimas horas, Rodrigo De Paul sostuvo que su deseo, una vez que se marche de Europa, es poder retornar a Racing, a quien le dará la prioridad por sobre otro equipo. Pero no es el único que sueña con un regreso al club que lo vio nacer.

Mientras se recupera de una lesión, Carlos Alcaraz se refirió a su presente, donde busca poder ser convocado por la Selección Argentina, pero también explicó que tiene la intención de pegar la vuelta al país para volver a jugar con la camiseta de la Academia.

“Me encantaría volver. No sé si voy a ser un referente como Diego Milito o Licha López, pero me gustaría volver en un futuro. En Argentina, Racing es el club que me dio todo, es el que tiene la prioridad y siempre el sí mío lo van a tener”, enfatizó el nacido en la ciudad de La Plata a través de un diálogo con el medio partidario Data Racing.

Tras emigrar hacia Southampton, que luego lo cedió a préstamo hacia Juventus, Alcaraz regresó al país en más de una ocasión y presenció algunos partidos de la Academia. Incluso, se dio el lujo de ocupar un lugar entre las banderas y los bombos, ya que subió al paravalancha para alentar al club que lo vio nacer.

Lo que Carlos Alcaraz extraña de Racing

En la misma entrevista, el delantero de Juventus sostuvo que anhela jugar en el Cilindro de Avellaneda, como así también todo lo que conlleva: “Obviamente que se extrañan los cánticos, ir por el puente Pueyrredón y ver todos los autos, pero sé que estoy viviendo un momento lindo ahora. Siempre que pueda seguir a Racing lo voy a hacer”, indicó.

Los números de Carlos Alcaraz en Racing

Durante su paso por Racing, fueron 83 los partidos que disputó Carlos Alcaraz, que además convirtió 12 goles y aportó 5 asistencias.