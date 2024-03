Hace tiempo que se habla de lo que será el futuro de Rodrigo De Paul, quien ha sido buscado por diferentes equipos de Europa, como así también de algunos clubes de Medio Oriente. Si bien está cómodo en Atlético de Madrid, a sus 29 años comenzó a pensar en el futuro.

Campeón del mundo, de América y también de la Finalissima con la camiseta de la Selección Argentina, en las últimas horas aseguró que sueña con disputar los Juegos Olímpicos, atacó al periodismo que cuestionaba al plantel nacional y también se refirió a su futuro, donde mencionó a Racing Club, el club del que es hincha y surgió de las Divisiones Inferiores.

“Racing siempre tiene un lugar muy especial en mi corazón. Desde que tengo ocho años que estuve en el club, pasé 10 años y fui al colegio. Fue mucho tiempo y me enseñaron un montón. La primera puerta es importante, es una etapa clave. Fue una escuela y lo adoro. Me quedo hasta tarde viendo los partidos e intento seguirlo mucho”, aseguró De Paul en diálogo con Rumis. Y cuando se refirió al futuro, no esquivó a los de Avellaneda.

El mediocampista nacido en la localidad de Sarandí, en la misma entrevista dejó en claro que “todavía me queda un camino por recorrer pero seguramente, el día que decida cambiar de rumbo, Racing va a ser una opción para mí y va a tener la prioridad”. Lógicamente, la ilusión de los hinchas está a flor de piel.

Los números de Rodrigo De Paul en Racing

Tuvo dos pasos por la institución de la que surgió de las Divisiones Inferiores. Allí, afrontó un total de 72 partidos, donde Rodrigo De Paul convirtió 7 goles y aportó 7 asistencias con la camiseta de Racing.

El contrato de Rodrigo De Paul en Atlético de Madrid

Con presente en Atlético de Madrid, a donde llegó desde Udinese, el vínculo de Rodrigo De Paul caducará en junio de 2026.